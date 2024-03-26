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2024-03-26 04:30:26
日報

國際文化高峰論壇 促中外文化交流 訪東京國立博物館長 藤原誠： 珍重中華文化 冀見合作成果

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國際文化高峰論壇

國際文化高峰論壇 促中外文化交流 訪東京國立博物館長 藤原誠： 珍重中華文化 冀見合作成果

博物館是國家的文化名片，
也擔當着文化大使的角色，
為不同國家搭建文化交流的橋樑。
東京國立博物館，
是日本其中一座最古老的博物館，珍品眾多。
正於本港舉行、
西九文化區管理局主辦的首屆「香港國際文化高峰論壇」中，
東京國立博物館與香港故宮文化博物館簽訂合作意向書，
館長藤原誠接受訪問時表示，
相信是次合作會帶來豐碩的成果；
又指館方過去曾辦不少介紹中華文化的展覽，
「中華文化是我們十分珍重的」。

國際文化高峰論壇 藤原誠

藤原誠將在今日的論壇亮相。(朱慧恩攝)

國際文化高峰論壇 東京國立博物館

東京國立博物館歷史悠久。

東京國立博物館於1872年創立，在教育、文化、體育等不同領域均有著豐富經驗的藤原誠在2022年出任第29任館長。他昨接受訪問時稱，博物館會透過不同展覽，展現國家文化，若兩間博物館合作，便可讓「文化走到他鄉」，達致互相交流的作用。他期望，與香港故宮文化博物館簽署合作意向書，可有豐碩的交流成果。

努力展現中華文化

東京國立博物館距今已有152年歷史，不過藤原誠表示，館內有來自中國的展品「比152年還要長久得多」。他指，館方十分重視中華文化，如89件國寶級展品，便有18件來自中國。此外，過去20年間，館方舉辦了17個與中華文化相關的展覽，「我們很努力地展示中華文化，也正正體現了中日兩國的關係」。他形容，館方所做的項目，中華文化遺產是十分重要的一部分。

新冠疫情令很多事物靜止，但世界各地博物館努力在虛擬世界中開拓一片天。東京國立博物館亦不例外。藤原誠憶述，館方曾計劃與故宮博物院合作辦展，惟疫情下展品未能運到日本，最後轉為線上數碼展覽形式，吸引逾2萬觀眾。他又指，疫情令較年長的觀眾流失，故館方努力開拓較年輕的新客源，包括設「小朋友日」(Kid's Day)，方便一家大細前來參觀。

國際文化高峰論壇

首屆「香港國際文化高峰論壇2024」現正舉行。

國際文化高峰論壇 國際文化高峰論壇

李家超：機構合作可為藝術家創造機會

一連三日的「香港國際文化高峰論壇2024」昨正式開幕，吸引逾千名來自海內外的文化界人士參加。行政長官李家超致辭時稱，「一國兩制」下，香港是唯一同時擁有中國及世界優勢的城市；在國家《十四五規劃》支持下，香港將發展成為中外文化藝術交流中心。他相信，西九文化區管理局與世界不同藝術和文化機構合作，簽署超過20項諒解備忘錄和文化合作協議，可為本港表演藝術團體、藝術家和年輕人，創造寶貴機會，拓闊創作視野。故宮博物院院長王旭東表示，香港向來是中西文化交流的重要紐帶，近年來特區政府大力推動文化設施建設，西九文化區已成為香港文化特色的寫照。他又指，國家文旅部將一如既往全力支持香港把握國家發展機遇，擴大中華文化的國際影響力。

此外，西九文化區資金鏈預計將於明年中斷裂，香港故宮文化博物館館長吳志華指正檢討票價水平。他指，香港故宮開館至今已錄逾220萬人次參觀，他們對於票價釐定的水平都很滿意，許多觀眾都有多次來到博物館參觀，希望整個票價釐定令博物館可持續營運，但市民仍可負擔。吳志華又預告，明年將會有大型的伊斯蘭文化藝術展覽首度來港展出。

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