垃圾徵費｜「先行先試」4.1實施　即睇14個率先推出處所

政府早前將垃圾徵費延至8月實施，並安排部分政府部門及樓宇於下月1日起「先行先試」落實垃圾徵費。環境及生態局向立法會提交文件，其中公布有關垃圾徵費「先行先試」的處所名單，一共有14個指定處所，包括政府大樓、「三無大廈」、院舍及食肆等。環境局文件將於下周一(25日)在立法會環境事務委員會會議上討論。
垃圾徵費｜包括屋邨「三無大廈」商場食肆
14個指定地點，包括西九龍政府合署、2個公共屋邨、一個有業主立案法團的單幢式大廈、2幢「三無大廈」、2個商場、2間院舍和4間食肆，詳細內容為：
- 西九龍政府合署
- 荃灣滿樂大廈安寧樓
- 柴灣連翠邨
- 九龍城成龍居
- 深水埗北河街15及17號
- 深水埗長沙灣道58號
- 大埔新達廣場
- 屯門卓爾廣場
- 新生精神廈復會屯門長期護理院
- 屯門嘉濤耆樂苑
- 旺角鋿晶館
- 新蒲崗新光宴會廳
- 大家樂(金鐘海富中心分店)
- 大圍漢年茶餐廳
垃圾徵費｜試點獲免費指定袋及標籤
環境局指在實地試行期間，會向所有試點免費提供指定袋及標籤，同時以問卷調查收集意見，並會在過程中收集運作數據及透過意見調查收集不同持份者的意見，檢視他們對實行垃圾收費的準備程度及可能遇到的問題，並計劃在5至6月提交報告，為8月正式實際垃圾徵費做好準備；同時，政務司副司長會領導跨部門小組，監督整體「先行先試」計劃的工作及檢視結果。
早前政府將垃圾徵費的法定生效日期，延至8月1日，屆時全港所有處所都要按法規棄置垃圾。