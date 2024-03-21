大腸癌篩查資助7年42萬人受惠　衞生防護中心籲滿50歲人士定期檢查

大腸癌位列本港十大致命癌症第二，前年死亡個案僅次於肺癌。政府2020年全面推行大腸癌篩查計劃，資助合資格人士每兩年接受兩人篩查，自2016年推行先導計劃至去年共有逾42萬人受惠，當中近3.6萬人證實患上大腸癌或長有大腸瘜肉。衞生防護中心呼籲50歲至75歲的合資格市民定期接受大腸癌篩查，以便及早診治。

篩查覆蓋率增幅已達標

每年3月都是大腸癌關注月，進食大量紅肉或加工肉類、缺乏運動和吸煙、飲酒等，都會增加患上大腸癌風險。衞生防護中心指，參與政府資助計劃的市民如篩查樣本如取得陽性結果，會獲求醫的基層醫生轉介至大腸鏡醫生進一步檢查。中心非傳染病處主任何家慧表示，當中約2,900名確診病人大部分都沒有徵狀，若他們待有徵狀才求醫，癌症有機會已發展成第三、四期，即使接受治療存活率亦會大減。