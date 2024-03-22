屯門虐嬰案｜小雪兒4月做磁力共振　倘情況允許將做重置頭顱骨手術

早前，屯門發生懷疑虐兒案，9個月大女嬰小雪兒懷疑在社區保母照顧期間遭受虐待，導致腦部有血塊，小雪兒經手術後，母親引述好醫生指雪兒會永久傷殘和癱瘓，而且很可能失明，涉事鍾姓保母在被捕後獲准保釋候查，事件惹起社會迴響。香港關懷力量在社交平台交代小雪兒的最新情況，表示據悉院方已於四月份安排為小雪兒作磁力共振的檢查，只要病人情況允許，亦會安排小雪兒進行重置頭顱骨的手術，又引述她的父母指，小雪兒現急需兒童的腦科和眼科專家作診斷及評估，呼籲社會人士伸出援手。

屯門虐嬰案｜ 小雪兒面色紅潤 對外間刺激有反應

該組織指，就小雪兒個案向電視台節目《東張西望》求助，訪問播出後引起社會迴響，其後立法會議員鄧家彪隨同組織會長呂之德和小雪兒父母到屯門醫院探訪小雪兒，並向院方相關人員答謝及就事件表達關注，院方亦在同日把小雪兒的健康和身體狀況等報告，以書面形式向父母交待。

組織又指，昨(21日)探訪小雪兒後發現，小雪兒面色紅潤，對外間刺激亦會作出反應，但明顯右邊身體活動能力和反應都並不理想，希望完成腦部手術及透過日後的復康治療，情況會慢慢改善。鄧家彪就指，會繼續關注事件，跟院方和社會福利處保持溝通和聯繫，長遠亦會為小雪兒的復康和教育工作，提供各項配套和適切的支援。