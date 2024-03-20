屯門警區跨部門打擊工廈非法活動 拘捕248人

屯門警區聯同消防處及地政處採取跨部門行動，針對區內工業大廈的非法活動，搗破賭檔、無牌酒吧、派對房間及毒品儲存倉，拘捕共248人，一名工廈業主被「釘契」。

警方派遣探員喬裝顧客

屯門警區助理指揮官（刑事）沈灝旻署理警司稱，屯門警區發起針對工業大廈非法活動，採取名為「團結守望計劃」的跨部門執法行動。警方發現三合會成員主要利用一些工業大廈作非法場所並以其為主要收益來源。這些場所多位於工業區大廈之中，選址的主要原因是其高度隱蔽和較為鬆懈的保安措施。進入這些非法場所通常需要熟人引薦，他們甚至利用社交媒體招攬顧客，大大增加了警方的執法難度。因此，警方派遣探員喬裝顧客，以收集關於無牌酒吧和非法賭檔的情報，從而鎖定一個大型的樸克非法賭檔，及其他不法場所包括無牌酒吧及毒窟。警方亦籍今次行動有效地打擊區內三合會分子的收入來源。