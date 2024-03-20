屯門警區跨部門打擊工廈非法活動 拘捕248人

屯門警區聯同消防處及地政處採取跨部門行動，針對區內工業大廈的非法活動，搗破賭檔、無牌酒吧、派對房間及毒品儲存倉，拘捕共248人，一名工廈業主被「釘契」。
警方派遣探員喬裝顧客
屯門警區助理指揮官（刑事）沈灝旻署理警司稱，屯門警區發起針對工業大廈非法活動，採取名為「團結守望計劃」的跨部門執法行動。警方發現三合會成員主要利用一些工業大廈作非法場所並以其為主要收益來源。這些場所多位於工業區大廈之中，選址的主要原因是其高度隱蔽和較為鬆懈的保安措施。進入這些非法場所通常需要熟人引薦，他們甚至利用社交媒體招攬顧客，大大增加了警方的執法難度。因此，警方派遣探員喬裝顧客，以收集關於無牌酒吧和非法賭檔的情報，從而鎖定一個大型的樸克非法賭檔，及其他不法場所包括無牌酒吧及毒窟。警方亦籍今次行動有效地打擊區內三合會分子的收入來源。
行動共拘捕248人
屯門警區反黑組第二隊主管鍾藝滔表示，由去年1月至今年3月，警方於7幢工廈19個單位內，一共搗破了7個非法賭博場所、14個無牌酒吧和3個毒窟，共拘捕248人，其中包括146名本地男子、95名本地女子、1名泰國籍男子和6名泰國籍女子，年齡介乎14歲１至76歲，總共扣查了4,309支酒精飲品、10張電動麻雀枱、2張Poker枱、17副麻雀、20,870港元現金、27,520港元籌碼，以及用於經營無牌酒吧和賭檔的相關物品。另外，警方亦搜獲各種毒品包括可卡因、K仔、冰毒、大麻花以及大麻糖，市值超過18,000元。
署理助理消防區長陳健鋒則指出，團結守望計劃聯合行動中，消防處聯同屯門警區一共巡查5幢工業大廈，並發現相關工業大廈內逃生途徑有雜物阻塞情況，另外亦發現有消防裝置被雜物遮擋，以及有消防裝置不在有效操作狀態。消防處已根據相關消防條例向有關人士發出一共3張消除火警危險通知書及3封警告信。消防處會繼續跟進有關情況，以消除火警危險。
地政處共發出16封警告信
地政處地政主任劉泓熙先生表示，屯門地政處屯門警署的轉介後，會盡快向涉事單位發生警告信，要求他們在限期內糾正，否則會將警告信送去土地註冊處註冊，俗稱「釘契」，由2023至2024年2月底，屯門地政處接獲轉介後共發出16封警告信，其中一封去信「釘契」。
呼籲家長加強與子女溝通
沈灝旻補充，行動期間警方發現部分工業大廈被用作派對房間，在內搜獲不同種類的毒品，以「掛羊頭賣狗肉」手段，誘惑青少年並提供毒品，特別是大麻以及俗稱CBD的大麻糖。另外這些非法場所部分由黑社會分子操縱，青少年容易被招攬成為他們一分子，以及被利用作非法活動。由於暑假將至，警方藉此提醒家長，要加強與子女的溝通，並確保他們不會前往這些非法場所，以免接觸毒品。