延續愛心水滴 彰顯中華傳統美德！第19屆．2024愛心獎現正接受申請！

古文勸學中曾提及「積善成德，而神明自得，聖心備焉。」只要日常生活中多累積善行，必能養成高尚的品德，不但獲得聰明智慧，更能具備聖人的思想品德。為了延續上屆（第18屆）【愛心水滴．匯流成海】的主題，今屆將繼續甄選6至8名來自全球華人、法人慈善及公益團體的得獎者。至於獎金方面，同時會提升至美金19萬元（約148萬港元），獎金全額用於參選地區公益慈善項目，讓更多弱勢族群受惠。

愛心無分界限 延續中華文化

於過去18年，愛心獎甄選出來自海內外合共114位實至名歸的得獎者，逐步實現愛心獎創辦人林添茂先生的心願「愛心無分國界、種族、宗教」。中國公益研究院王振耀理事長勛勉曾指「愛心獎已經跨越各類疆界，成為華夏民族共同光大仁義禮智信美德，凝聚修齊治平的至善大道！兩岸四地各界並華人華僑，精心呵護，培育、加持、賦能，彰顯和平仁愛智慧，已經鑄就中華民族自立於世界民族之林的一統愛心善業！」