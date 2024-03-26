復活節長假料1100萬人次出入境 羅湖落馬洲港珠澳大橋料非常繁忙

復活節及清明節假期即將開始，不少上班族請三日假便享十天長期，料部分人會外遊。入境處預計，3月28日至4月7日約有1,100萬人次經各個口岸出入境，預計約有950萬人次會經各陸路口岸進出香港，當中羅湖管制站、落馬洲支線管制站及港珠澳大橋管制站將會非常繁忙。處方預計周五(29日)是經陸路出境高峰期，人次約60.1萬，而入境高峰期為下周一(1日)，人次約58.9萬。多間公共交通機構加開班次疏導人流，入境處呼籲所有經陸路往返內地的旅客應預早計劃行程，盡量避免在繁忙時段過關；市民及旅客亦可以通過網頁、手機應用程式查看各管制站的繁忙時間。

入境處呼籲旅客在過關前往內地時，應緊記帶備身份證明文件及前往內地的有效旅行證件。港人出門前應檢查回鄉卡的有效日期，而香港非永久性居民則須帶同其有效的智能身份證及簽證身份書或旅行證件過關。

九巴及龍運預計假期會有大批市民經各邊境口岸往返內地或到香港各處遊覽，如即日起已加強往返天慈至落馬洲站的B1線及往返屯門站至香園圍口岸的B9線服務。多條往返不同管制站如高鐵、港珠澳大橋等路線亦會於復活及清明節假期期間加強服務。為方便遊客穿梭彌敦道，九巴亦會於復活節期間加強來往荔枝角至尖沙咀碼頭的6號線服務。