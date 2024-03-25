恒基舉辦Henderson Arts@Central活動　「Realising Central Cityscapes」藝術長廊落成

恒基兆業表示，自3月起舉行 Henderson Arts @ Central 藝術活動，其中由兩位本地年青藝術家創作、位於中環新海濱三號項目、全長 220 米的「Realising Central Cityscapes」藝術長廊已正式落成，以藝術點綴城市空間。

由本地年青藝術家設計藝術長廊

集團是次邀請兩位本地年青藝術家-城市畫家趙綺婷及藝術家林雅儀合作，將中環新海濱三號項目圍板化身為全長220米的藝術長廊。趙綺婷以香港文化、藝術和歷史為創作意念，以萬花筒的色彩繪畫香港的城市景觀，展現歷史建築和恒基地產現代地標的共存發展。林雅儀的創作靈感來自「無限伸延」，作品由左邊的中環新海濱三號項目開始，帶領大眾從項目出發，一直往後至中環不同的特色地標，寓意中環新海濱三號項目和恒基地產持續長遠發展。

藝術長廊構思源於李徐子淇

中環新海濱三號項目藝術長廊「Realising Central Cityscapes」的構思源於李徐子淇（Cathy）小時候一個有趣的藝術體驗。

李徐子淇表示：「記得小時候媽咪帶我參加一個非常具有特色的繪畫班，我和一班小朋友並非如平常般只是在 A4 紙或畫板上畫畫，而是畫在一幅高而廣闊的牆上，由於當時仍是小朋友，我們更需要爬樓梯上去畫畫。當時是我第一次嘗試接觸這麼大的創作空間，依照我所想盡情發揮，我記得當時畫了一個巨型小丑。這次的體驗讓我意識到原來創作不應該受到任何局限，我很感恩藉著這個機會學習如何跳出固有的框架，透過藝術創作表達我的感受、心情和體會。我覺得整個過程非常有趣，雖然經過30多年， 但這個回憶至今仍然記憶猶新。」

李徐子淇指，明白香港空間所限，日常較少機會有一個大型平台讓藝術家創作巨型畫作，所以當她聯想到恒基地產中環新海濱三號項目時，她很希望善用項目的大型戶外圍板，將它們化身為大型公共藝術長廊，與本地年青藝術家一起盡情發揮無限創意。