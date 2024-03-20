恒生大學新教學大樓「創意人文館」今開幕

恒生大學新教學大樓「創意人文館」今日(20日)舉行開幕典禮，大樓樓面面積約 3,000 平方米，設有展覽廊、李家誠創新實驗室、多媒體空間、演講廳等，配備尖端燈光和音響系統、動畫、電腦、圖像和視頻編輯製作設施，望提供最先進及舒適的環境予師生進行教學與研究，滿足日益增長的學習需求。
恒生大學指，「創意人文館」是一座環保和可持續發展兼備的新大樓，位處校園最具歷史部分和 新近開發項目的交界，貫通校園新舊建築，象徵「新舊」連結。新大樓從建築設計到施工，各個環節都融入環保元素，減低碳足跡。 例如採用具高效能的照明和電源設施、環保建築材料和建築信息模擬（BIM）支援 的整合設計等；早於竣工前，「創意人文館」已於 2023年 12 月獲香港綠色建築議會頒發「綠建環評 新建建築 2.0 版暫定鉑金級」認證，並獲得香港測量師學會頒發「QS 大獎（創新服 務）金獎」。
創意人文館開幕是恒生大學里程碑
恒生大學校董會主席施穎茵指，創意人文館開幕是恒生大學的里程碑，體現大學積極配合時代發展，憑藉獨到的眼光與視野，將恒生大學打造為優秀學府的決心及熱誠。她又指，「人文」是恒生大學辦學精神核心；而「創意」則是社會進步的推動力，「創 意人文館」正正結合這兩種元素，讓學生於具備頂尖配套的環境下學習、探索和實 踐各種知識和技術，為未來投身社會、開展事業做好準備。
校長何順文亦表示，為了宏觀長遠謀劃，並以推動香港教育的發展為己任，恒生大學於 2021 年底開始動工興建創意人文館，旨在培養更多具有國際視野的創新型人才。他感謝社會有心人慷慨捐款支持，讓恒生大學成功啟動及築成新大樓，足證大家 對恒生大學的信任、肯定與鼓勵。