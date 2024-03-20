控煙｜煙草稅連續兩年加　醫衞局：明確傳達保障市民健康決心

新一份《財政預算案》提出每支香煙的煙草稅增加8毫，相關條例草案今日(20日)交付立法會首讀和二讀。署理醫務衞生局局長李夏茵表示，政府在過去20多年來首度連續兩年加煙稅，既能確保煙價維持在一定水平，避免吸煙率反彈，亦可向社會明確傳達政府保障市民整體健康的承諾和決心。

李夏茵在立法會會議動議二讀辯論《2024年應課稅品(修訂)條例草案》時重申，政府會以世界衞生組織建議的75%煙草稅稅率為目標，持續檢視整體控煙措施成效及未來調整煙草稅的步伐，最終目的是進一步推低吸煙率。她引述衞生署數據指，在今年宣布加煙稅後首星期，署方戒煙熱線共接獲542個來港，是前3個月每周平均來電數目的5倍，顯示吸煙人士因加煙稅而考慮戒煙的意欲明顯提升。

另外，李夏茵表示全球8大死因有6個都與使用煙草有關，吸煙者患肺癌的機會率較非吸煙者高10倍，煙癮大的人士患肺癌機會率更高達15至25倍。據醫管局2019年的數據，當局的5%病人已用去近六成醫療開支，她指出這些病人罹患的疾病均與吸煙有密切關係，如癌症、心臟病和肺氣腫等。

研機制令煙稅佔零售價75%

李夏茵強調，低收入人士是最難以負擔煙草帶來的健康和經濟損害的組群，使用煙草直接增加貧富差距，因此加煙稅對促使低收入吸煙者戒煙的成效尤其顯著。政府正研究分階段握行其他不同控煙措施，並計劃稍後交代下一步工作。