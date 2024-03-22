政府促跟進改善航班情況 國泰指機師短缺只屬暫時性

立法會一個委員會討論國泰航空早前取消航班事件，運輸及物流局副秘書長謝詠誼表示，國泰在今年一月及二月取消航班確實對受影響乘客帶來不便，某程度打擊市民信心，政府已表達高度關注，要求跟進及改善。當局在農曆新年期間沒有收到任何報告，涉及國泰因為機組問題而再取消航班。她表示，展望香港機場三跑會在年底投入運作，政府會與國泰及其他本地航空公司保持密切聯繫，支援重建步伐，擴展網絡，把握三跑機遇。

12月底缺勤機師較多 低估候命機師數目

國泰行政總裁林紹波解釋說，取消航班的起因是去年12月底流感高峰期，缺勤機師較多，公司低估了候命機師的數目，因此決定取消2月底的少部分航班，對於部分通知期較短，他承認是不理想，有負顧客期望，就此再度致歉。