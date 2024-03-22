熱門搜尋:
復活節2024 莫斯科恐襲 中年好聲音2 COLLAR演唱會2024 華富邨重建 LOONG 9 SEASONS PLACE 23條立法 泰峯 大光麵 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 綠置居2023
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-03-22 12:00:13

政府促跟進改善航班情況 國泰指機師短缺只屬暫時性

分享：
林紹波強調，今次事件只是短期人手規劃失誤所致。

林紹波強調，今次事件只是短期人手規劃失誤所致。

立法會一個委員會討論國泰航空早前取消航班事件，運輸及物流局副秘書長謝詠誼表示，國泰在今年一月及二月取消航班確實對受影響乘客帶來不便，某程度打擊市民信心，政府已表達高度關注，要求跟進及改善。當局在農曆新年期間沒有收到任何報告，涉及國泰因為機組問題而再取消航班。她表示，展望香港機場三跑會在年底投入運作，政府會與國泰及其他本地航空公司保持密切聯繫，支援重建步伐，擴展網絡，把握三跑機遇。

12月底缺勤機師較多 低估候命機師數目

國泰行政總裁林紹波解釋說，取消航班的起因是去年12月底流感高峰期，缺勤機師較多，公司低估了候命機師的數目，因此決定取消2月底的少部分航班，對於部分通知期較短，他承認是不理想，有負顧客期望，就此再度致歉。

林紹波表示，國泰早前組成小組檢討改善，並在上個月提交報告，隨著改善方案的落實，有信心不會再發生同類事件，復活節及暑假等節日可提供穩定服務。

他強調，今次事件只是短期人手規劃失誤所致，客運航班去年底已成功重建至70%，預期2025年首季可達致疫情前100%水平。林紹波說，有人指國泰機師人手短缺，這是不正確的說法，重申只是暫時性，並非結構性，公司流失率已回復至正常水平，同時有完善培訓計劃，估計明年首季可達致百分百人手及航班目標。

Ad Block

原文刊登於 香港電台

全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受