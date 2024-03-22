政府部門4大吉祥物首次合作 組團出道兼出歌 《點滴也是愛》宣揚慳水習慣話咁易

一杯潔淨的飲用水，從來都得來不易。為了喚起大眾對保護珍貴水資源的關注，一同為保護地球資源出一分力，水務署特意在世界水日，邀請了四位政府部門吉祥物，分別是︰滴惜仔、B 仔、度天隊長以及大嘥鬼組成「水滴男團」，為大家送上全新出道單曲《點滴也是愛》！

響應世界水日 推廣慳水理念

適逢今日（3月22日）是一年一度的聯合國世界水日，水務署推出以「不缺水的未來·由你開始」為主題的節約用水運動，藉此加強大眾對節約用水的意識，同時提供平台讓政府與市民及社會各界共同合作，將慳水文化滲透至整個社會！

4 大吉祥物憑歌寄意 呼籲大眾日常生活實踐慳水

活動的重頭戲莫過於四位人氣吉祥物，滴惜仔、B 仔、度天隊長和大嘥鬼，首次組成「水滴男團」並同台演出。「水滴男團」更首次以別開生面的宣傳形式，透過歌曲宣揚慳水理念。四位吉祥物各施其職，滴惜仔作為水務署的吉祥物，肩負起積極推廣節約用水的使命；漁農自然護理署的B仔，負責推廣愛護水資源與守護生物多樣性的重要性；香港天文台的度天隊長則提醒大家極端天氣對水資源的衝擊；最後，身為環境保護署元老級吉祥物的大嘥鬼，則身體力行，提醒大家節約用水，拒絕浪費。