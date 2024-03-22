料今年5至8個熱帶氣旋闖港 天文台︰黑雨期間每小時簡報天氣

香港天氣熱、冷或潮濕，均受關注甚至成熱話，而「會否打風、幾時打風」因關乎有否「颱風假」，關注熱度更高。天文台昨公布2024年全年天氣展望，預計6月或之後踏入風季，10月或之後結束，進入本港500公里範圍內的熱帶氣旋數目正常至偏多，約5至8個。全年雨量接近正常，介乎2,100至2,700毫米，但本港仍有機會受暴雨影響。天文台又宣布推出新服務，包括黑雨期間每小時辦新聞發布會等。

天文台昨舉行記者發布會，台長陳栢緯回顧去年的天氣情況，指去年是全球有紀錄以來最暖的一年，多項氣候變化指標都有新紀錄；本港去年12個月都較正常溫暖，是1884年有紀錄以來第二暖的年份，全年平均氣溫達攝氏24.5度；全年酷熱天氣日數達54日，亦是有紀錄以來最多。而熱夜數目則達56日。

展望2024年，陳栢緯預料厄爾尼諾會繼續減弱，拉尼娜或在今年下半年開始發展。他預料，本港有機會在6月至10月處於風季，全年預計會有約5至8個熱帶氣旋，進入香港500公里範圍內，數量屬正常至偏多。他又指，隨著氣候持續暖化，預計今年全年平均氣溫較正常高，進入最高氣溫紀錄首十位的機會高。全年雨量接近正常，介乎2,100至2,700毫米，但本港仍有機會受暴雨影響。

暫無意改變風球定義

為協助市民應對惡劣天氣，天文台亦公布推出新服務，加強惡劣天氣下的資訊發放。在黑色暴雨警告生效期間每小時會設新聞發布會，向公眾提供最新天氣資訊。氣候服務方面，天文台宣布會推出「月預報」服務，服務包括月平均溫度及總雨量的等級。此外，「我的天文台」流動應用程式，亦會在下半年加入大灣區天氣資訊服務。