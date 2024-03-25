新冠肺炎疫苗｜周三起優先預約接種 6個月大或以上者可選XBB疫苗作初始劑次(附連結)

政府今(25日)表示，新冠XBB疫苗最新接種安排由本周三(27日)起，所有6個月大或以上從未接種新冠疫苗，或未完成接種初始劑次的人士，可選擇接種XBB疫苗作為初始劑次。

網上預約系統會在本周三(27日)上午9時起更新，供合資格市民預約接種XBB疫苗，XBB疫苗的接種場地會為早前已於網上預約接種其他信使核糖核酸（mRNA）疫苗（即復必泰）的合資格市民，提供XBB新冠疫苗，以完成初始劑次。

衛生署轄下的聯合科學委員會認同本港現有所有新冠疫苗，包括滅活和信使核糖核酸疫苗，均能有效預防重症及死亡，認為市民可按個人意願選擇接種現有供應的新冠疫苗，不過XBB疫苗能針對本港主流病毒株JN.1提供加強保護。政府表示，去年購入的20萬劑XBB疫苗尚有庫存，亦已購入1.4萬劑XBB疫苗幼兒配方及兒童配方，並會繼續留意XBB疫苗的需求。