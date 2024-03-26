本港僱員薪酬按年升3.5% 月薪中位數1.98萬

打工仔薪酬中位數有所上升。去年本港僱員月薪和時薪中位數分別為19,800元及80.1元，兩者均按年增加3.5%。當中，安老院舍、理髮和本地速遞等服務等「雜項活動」的月薪中位數升幅達5.5%，冠絕各行各業，餐飲服務和物業管理、保安及清潔服務則同錄得5%升幅。
政府統計處公布去年收入及工時按年統計調查結果，顯示去年5至6月僱員月薪中位數為19,800元，較前年同期的19,100元高3.5%；同一時期的僱員時薪中位數為80.1元，比前年的77.4元按年增3.5%。數據顯示，男性和女性去年的月薪中位數分別為22,500元和17,500元；年齡方面25至34歲月薪中位數按年升5%至21,200元，35至44歲則為23,500元，較前年高4.4%。
數據反映，男性及女性僱員，以及不同年齡組別、教育程度、職業組別和行業主類的僱員月薪中位數均錄得升幅。其中升幅最高的是包括安老院舍、洗滌及乾洗服務、理髮及其他個人服務和本地速遞服務的「雜項活動」，中位數按年升5.5%至14,700元；其次是升幅達5%的餐飲服務和物業管理、保安及清潔服務，中位數分別為14,700元和14,200元。若比較月薪中位數，最高的是31,800元的教育及公共行政，其次是31,600元的金融及保險(見表)。教育及公共行政另同時與進出口貿易、批發、零售等，成為中位數升幅最低的行業，按年變動2.5%。
35至44歲僱員時薪中位數94元
調查同樣涵蓋僱員時薪，去年5至6月時薪中位數為80.1元，比前年同期的77.4元高3.5%。按年齡組別分析，介乎35至44歲的僱員時薪中位數最高，達94元，其次是82.4元的25至34歲和82.0元的45至54歲組別。統計處指，期內有29.4萬名僱員時薪少於48元，當中1.77萬人正賺取法定最低工資40元時薪。按行業劃分，建造、金融及保險、教育及公共行政等行業時薪中位數均超過100元，最低的是物業管理、保安及清潔服務，中位數為51元。