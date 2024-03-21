東九文化中心LED白花海續圍封施工 區議員稱不覺似靈堂 (更新)

惟當局昨晚突然用黑色膠布覆蓋花海，寫上「工程進行中，請勿進入」告示。有本地傳媒報道引消息指，由於「白花海」遭網民熱議指聯想到白事，民青局昨已急急派人到現場視察思考如何「拆彈」。

觀塘東九文化中心外階梯一片白花，令唔少網民笑指，立刻聯想到白事、白色LED花海似靈堂，更戲言「呢度係紀念邊位先人？」。其實LED花海為觀塘區議會設置富有地區特色的「打卡點」之一。項目名稱叫「東九文化中心外階梯LED花海佈置」，花海在日間下呈白色，而晚上就會變成藍花海。

暫定下周二亮燈

觀塘區青年社區建設委員會主席、區議員張琪騰今早在電台節目表示，每個人對任何藝術裝置都有不同看法，而他則「冇乜呢種感覺」。

他表示，當初開會時沒有討論太多細節，只討論到打卡點，並考慮到鮮花需不斷淋花，因此委會員決定更換成LED燈，他認同可作出微調，如莖葉的部分可改其他顏色，但仍須由民政事務總署及承辦商決定。他提到花海現時尚在施工階段，暫定在下周二(26日)亮燈，展期3個月，若受歡迎可延期。