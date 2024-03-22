東九文化中心LED花海被嘲似靈堂 區議員︰莖葉可改顏色

為帶動地區經濟，18區區議會年初起陸續舉辦連串活動，以「日夜都繽紛」為主題，展現地區特色，近日觀塘東九文化中心外階梯出現一片「白花」花海。LED的花海燈在日間下呈白色，而晚上就會呈藍色。但大堆白花、加上整齊有序而層層排列，遭網民笑謔似「靈堂」。有當區區議員昨回應，每個人對任何藝術裝置都有不同看法，而他則「冇乜呢種感覺」。
據了解活動耗資約50萬元，區議會原構思之一在現址階梯旁種植如杜鵑鮮花海供市民「打卡」，但技術考慮及受支出預算所限，結果改變放置LED玫瑰花海，近日開始裝置預計明日完成，下周二(26日)正式亮燈，預計展期3個月。
LED玫瑰花海近日已在東九文化中心外裝置及試燈，有網民行經上址發現，並將相片上載社交平台，指設計易被聯想到靈堂白花，惹來熱議後，當局在前晚用黑色膠布覆蓋花海，並寫上「工程進行中，請勿進入」告示。
觀塘區青年社區建設委員會主席、區議員張琪騰昨早在電台節目回應指，每個人對任何藝術裝置都有不同看法，而他則「冇乜呢種感覺」，又透露，就活動安排，委員會當時只討論花海位置，沒有討論太多細節；又指當初有提及放鮮花，但考慮到需不斷淋花，故委員會決定更換成LED燈花，加上參考過南韓東大門及泰國等地設有花海的打卡點，及2016年添馬公園的花海，「大家覺得夜晚着咗燈之後會幾靚」。
就目前安排，他認同可作微調，如莖葉的部分可改其他顏色，但仍須由民政事務總署及承辦商決定。他提到花海現時尚在施工階段，展期3個月，若受歡迎可延期。