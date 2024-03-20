歷史博物館弘揚中華文化辦公室合作 四月推出中國通史系列首個大型展覽

香港歷史博物館將於四月三日與弘揚中華文化辦公室協作推出中國通史系列首個大型展覽「香港賽馬會呈獻系列：天地之中—河南夏商周三代文明展」，展出由河南博物院以及省內十多家文博機構借出逾150件／套文物，包括大型及成組的青銅器、玉器、陶器、骨器及卜骨等；市民可從最早的王朝濫觴，認識中國古代的文明和歷史。
河南夏商周三代文明展透過展出夏、商、周三代的珍貴文物，介紹河南省內重要的城址遺跡，以及三代的政治、社會、禮制及文化面貌。香港歷史博物館表示，博物館團隊日前赴河南省與當地專家進行文物點交工作，是次展出的文物年代久遠，部分展品體積較大和重，運送安排及展櫃承重均需要精準計算。
重點展品 王子午鼎
館方又指，展覽重點展品之一便是國家一級文物「王子午」鼎。該文物出自春秋時期，為河南省文物考古研究院的藏品。王子午為春秋五霸之一楚莊王的兒子。鼎身周圍攀附着六條栩栩如生的浮雕夔龍，咬着鼎的口沿作探水狀，極具動感，展現楚國青銅器的獨有風格。「王子午」鼎重75公斤，為是次展覽單一重量最重的展品。博物館團隊由文物開箱至將其搬運至展櫃及展出角度均經過一絲不苟的估算和風險管制，以文物最佳及安全狀態展示。
展出商代文物器
另外，展出的三門峽市虢國博物館館藏「小臣妥見」玉琮是出土於西周墓中的商代文物器，其外形內圓外方，用作祭祀大地，溝通鬼神。如留心細看，可以見到玉琮的射口平面上刻有銘文「小臣妥見」，表示此琮為商代臣子妥朝貢商王的禮物。為了讓參觀者留意玉琮平面上的銘文，博物館團隊特別在展品的底部附以圖示。
全方位欣賞國家一級文物展品
是次展品形態多樣，部分需放置在度身訂造的展櫃內，並以支架承托，讓參觀者可以全方位欣賞展品。另一件國家一級文物展品綴玉覆面，為西周文物。它是河南博物院的藏品。覆面由58塊玉片組成，依據人的臉部結構進行布局，並縫綴於絲織品上，在古人殮葬時用作覆蓋在死者臉上，期望能使屍體不朽。
展覽期間設配套活動
香港歷史博物館透露，將會於展覽期間安排配套活動，包括河南博物院華夏古樂團音樂表演及分享。市民可在古樂團的指導下認識中國樂器，增進對中原古代音樂文化的認識。展覽另設專家座談會及專題講座系列，帶領公眾探索河南商代考古的最新發現及青銅器的世界。
是次展覽為弘揚中華文化辦公室與香港歷史博物館協作推出的中國通史系列首個展覽。香港歷史博物館其後每年會順序以重要歷史時期為主題籌辦歷史文物展覽，並於2029年以「中華人民共和國成立八十年」的展覽作為系列的總結。展覽免費入場，展期至七月八日。珍貴文物已送抵本港，來自河南的專家及香港的團隊正在密鑼緊鼓布展中。