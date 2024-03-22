民建聯梁熙指香港飛行時數指標高　民航處回應機師疲勞威脅航空安全

立法會經濟發展事務委員會，今日（22日）進行會議，其中討論由田北辰提出，就國泰航空在去年底起取消多班航班的事件。其中民建聯議員梁熙在會上指，香港民航處定下的飛行時數，比「國際標準」低100小時，影響香港的經濟復甦。民航處回應指，定立法定時數是為防止機師因為疲勞而影響飛行安全而設。

因應國泰航空在去年底至今年2月期間，因為機師的飛行時數而影響人手安排，從而取消不少的航班。在今日的立法會會議上，行政總裁林紹波表示，去年取消航班是因為流感高峰期，令不少機師缺勤，公司低估了候命機師數目，而由於部份通知時間太短，林承認情況不理想，為事件對旅客造成影響致歉。