民建聯梁熙指香港飛行時數指標高　民航處回應機師疲勞威脅航空安全

立法會經濟發展事務委員會，今日（22日）進行會議，其中討論由田北辰提出，就國泰航空在去年底起取消多班航班的事件。其中民建聯議員梁熙在會上指，香港民航處定下的飛行時數，比「國際標準」低100小時，影響香港的經濟復甦。民航處回應指，定立法定時數是為防止機師因為疲勞而影響飛行安全而設。
因應國泰航空在去年底至今年2月期間，因為機師的飛行時數而影響人手安排，從而取消不少的航班。在今日的立法會會議上，行政總裁林紹波表示，去年取消航班是因為流感高峰期，令不少機師缺勤，公司低估了候命機師數目，而由於部份通知時間太短，林承認情況不理想，為事件對旅客造成影響致歉。
根據目前香港民航處規定，機師在每28日內的飛行時數不能超過100小時，而每12個月不能超過900小時。梁熙認為有關的要求低於「國際標準」的1,000小時約100小時，指機師「喺屋企坐都唔能夠揸飛機」，稱香港是在回復經濟的緊急關頭，質疑有關要求的必要性及影響香港「競爭力」。
民航處代表，助理處長袁兆基回應指，有關的法定時數是要防止機師因應工作疲勞而影響航空安全，並指有關的要求在多年來都行之有效，而且在國泰今次問題前都沒有其他公司受影響。同時指出內地的標準同為900小時。然而根據外地的資料一般商業航空機師一年的飛行時數平均約700小時，而且不能超過1,000個飛行小時，因此1,000小時是上限而非「標準」。