沙田新交匯處啟用首日大批私家車誤闖巴士總站　土拓署：已加設額外指示牌

【3月25日更新】大埔公路(沙田段)正進行擴闊和加建隔音屏障工程，項目包括改建沙田鄉事會路交匯處。新的交匯處昨日(24日)正式啟用，設有專屬行車線供專營巴士從大埔公路(沙田段)東行直接調頭前往直達沙田新城市廣場巴士總站的支路，旁邊亦有兩條行車線通往沙田鄉事會路南行，另外沙田鄉事會路北行左轉往荃灣方向的路口，亦拆出一條支路只往沙田市中心巴士總站。 不過，不少並非專營巴士的駕駛者懷疑不知道新交匯處首日啟用，在大埔公路(沙田段)上橋後仍然維持使用右線轉入沙田鄉事會路，以及在沙田鄉事會路北行維持第一個路口左轉、擬前往城門隧道方向，以致全日有不少車輛誤入巴士專線，前往新城市廣場巴士總站，形成總站私家車比巴士多的奇景。

首工作日有交通警駐守 土木工程拓展署回覆《am730》查詢稱，因應啟用首日有部分駕駛者不小心駛入沙田市中心巴士總站，署方已立即指示承建商在相關路口前加設額外指示牌，加設工作亦已完成。署方指，在新交通安排實施首日已設置適當指示牌，包括在沙田鄉事會路與大埔公路(沙田段)交界，沿沙田鄉事會路往西行的第一個左轉路口只供巴士左轉前往沙田市中心巴士總站，以及往九龍(西)或荃灣方向的車輛須在第二個路口左轉，署方會與相關部門繼續密切留意該處交通情況。另外，在新安排的首個工作日警方加派交通警員到場，提示駕駛者選用正確行車線。

▼多輛私家車誤入沙田市中心總站▼

網民：第一次行一定行錯 有網民認為，工程承辦商已經在路口附近豎立大型指示牌，錯誤駛入巴士總站是駕駛者的責任，「寫住巴士only都照入就真是交返個牌出來好D(啲)」、「應該要識睇路牌？同埋眼見大部份車都行啱路。」 同時，亦有網民同情有關駕駛者在實施首日出錯，以及行錯路不強行離開已經很好，「好多時睇到個牌已經係雙白，行錯照行係正確選擇，好過重dup/硬cut/倒車」、「路口放個大路牌係預計無人行錯？」、「一定要加多啲牌同細車行巴士後面一定睇唔到，第一次行一定行錯，少行都會錯。」