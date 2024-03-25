治暗瘡啟發立志成藥劑師 港大博士生盼藥劑學對社會貢獻更多

部分人選擇事業或受童年經歷影響，當中正修讀香港大學藥物輸送哲學博士學位課程的陳浩雲(Howard)是其中之一。他透露，少年時受暗瘡困擾，治療皮膚讓他深受啟發，並立志成為藥劑師；在攻讀學位時已著手研究納米藥物，研究已受國際肯定，並正申請專利。學習、研究外，他亦不忘回饋社會，疫情時到社區任義務藥劑師，教導市民正確用藥，未來盼藥劑師可在社區教育充當角色，在基層醫療擴展影響力。
陳浩雲於2020年於港大藥劑系畢業，現正修讀香港大學藥物輸送哲學博士學位課程。Howard在修讀藥劑系時，研究納米藥物，舉例用作治療新冠肺炎藥物以口服或注射為主，惟此兩種方式局限了藥物進入體內的真正分量，變相削弱其效果；相反吸入式藥物則可直接入肺部，藥物治療效果更快及更高，吸入式藥物更具標靶或精準治療效果，對改善哮喘以至肺癌等疾病更具治療成效。其研究受到肯定，獲國際藥劑方面的知名期刊發表，正申請中國及美國兩地的專利，更在加拿大的《國際發明創新大賽》獲獎，4月參與《日內瓦國際發明展 2024》。
但他指，由於納米藥物的粒子比頭髮更細，病人在吸藥時，極易隨呼吸噴出，現正研究如何改善此問題，望做「黐膠水」動作，提升藥物效果。
Howard又指，公營醫療系統壓力不小，市民如喉嚨痛及傷風感冒等小病痛，其實藥劑師亦能透過病歷及病況，協助配藥治療。為多走一步，他於2022年走到社區任義務藥劑師，當中向病人講解如何正確使用類固醇藥物治療方式，令他更明白到藥劑師在基層醫療充當一定角色。
尤德爵士紀念基金獎學金舉行頒獎禮
Howard憑著於藥劑界的傑出表現，獲頒今年度尤德爵士紀念基金研究生獎學金。基金在今學年共撥出319萬元，約930名學生、3名學徒及5名在職人士獲頒授獎學金及獎項，頒獎禮昨在大會堂舉行。