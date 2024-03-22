你知道農曆二月十三日（西曆3月22日）是甚麼日子嗎？如果你能夠回答：洪聖誕，證明你熟知香港傳統節慶。洪聖誕不單是傳統節慶，更在2014年入選「香港非物質文化遺產」。究竟洪聖誕的起源是怎樣？又有甚麼特別的慶祝活動？
文章出處：「當代中國」網站
洪聖廟源於洪聖，那麼他是甚麼來歷？有指洪聖是南海之神，也就是廣東流傳的「火神」祝融。隋朝時，廣州出現了第一間南海神廟，就是祭祀南海之神。後來歷代皇帝為了拉攏南方民眾，於是不斷對神祗加封，包括「廣利王」、「洪聖」等，民間便稱之為「廣利洪聖大王」。
因此，主流的看法是洪聖就是南海的海神。
洪聖是誰？傳是唐朝好官
而坊間流傳另一種說法，指洪聖是唐朝番禺刺史洪熙，他是一位廉潔的好官史，對於天文地理和數學方面素有研究，更曾設立氣象台預測天氣，為當地漁民和出海做貿易生意的商人，帶來便利和保障生命安全。
惟他最終因工作過勞而早逝。朝廷為了表揚他的功績，追封其為「南海廣利洪聖大王」。
哪個說法較準確？現已無從查證。不過，無可否認，洪聖大王早已被視為一位守護神。
逾百年歷史滘西洲洪聖古廟 被列為法定古蹟
現時全港約有20多間洪聖廟，其中有逾百年歷史的法定古蹟，就是位於西貢的滘西洲洪聖古廟，又稱為西貢洪聖古廟。
根據古廟內的碑記推測，廟宇建於清朝光緒年間（約1889年）。每年洪聖誕來臨時，大多以捕魚為生的滘西洲居民，都會來到古廟祈福求平安。這個傳統也世世代代地流傳下來，成為了每年的大型慶祝活動。
2000年，滘西洲洪聖古廟獲聯合國教科文組織「亞太區二千年文物古蹟保護獎」傑出項目獎。2002年，洪聖古廟更列為香港法定古蹟。
2024年洪聖誕活動開鑼 鴨脷洲上水河上鄉各有精彩巡遊表演
每年洪聖誕期間時，不同地方都會舉行連串大型活動，其中鴨脷洲和上水河上鄉的洪聖誕活動最值得關注。
以今年2024年為例，鴨脷洲舉行「鴨脷洲洪聖傳統文化節」，早於農曆二月初開始連串活動，包括祭祀儀式、放水燈祈福、龍舟拜廟、醒獅採青、賀誕巡遊、賀誕神功戲等。
除了鴨脷洲，上水河上鄉的洪聖誕也是備受矚目的焦點。今年的洪聖誕，將於周日（3月17日）在上水石湖墟舉行的「洪聖誕嘉年華」， 由巡遊典禮和大型巡遊掀開序幕，包括「洪聖大王」出巡，以及大金龍、醒獅、客家貔貅、麒麟表演。
洪聖誕重頭戲 必睇傳統「搶花炮」
接着在3月20至24日，在河上鄉的戲棚上演粵劇神功戲。重頭戲是在正誕日（農曆二月十三日，即3月22日）的「河上鄉洪聖寶誕慶典」，除了有祭祀請神儀式外，還有金龍、醒獅，客家貔貅舞、麒麟表演，而最特別的活動是「搶花炮」！
以往，由於村民互相爭奪「花炮」時十分投入，容易出現肢體碰撞，衝突頻生，因此自1940年代起，各地區的搶花炮活動都陸續改為抽籤或卜杯形式進行。不過，在上水河上鄉的洪聖誕，就仍保留了這個現已甚少見到的真正「搶花炮」活動。
如此極具特色的活動，象徵了香港傳統文化節慶的傳承，全都是難得一見的。你有興趣來參與嗎？
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