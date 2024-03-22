洪聖誕曾入選香港非物質文化遺產 洪聖是誰？

逾百年歷史滘西洲洪聖古廟 被列為法定古蹟 現時全港約有20多間洪聖廟，其中有逾百年歷史的法定古蹟，就是位於西貢的滘西洲洪聖古廟，又稱為西貢洪聖古廟。 根據古廟內的碑記推測，廟宇建於清朝光緒年間（約1889年）。每年洪聖誕來臨時，大多以捕魚為生的滘西洲居民，都會來到古廟祈福求平安。這個傳統也世世代代地流傳下來，成為了每年的大型慶祝活動。 2000年，滘西洲洪聖古廟獲聯合國教科文組織「亞太區二千年文物古蹟保護獎」傑出項目獎。2002年，洪聖古廟更列為香港法定古蹟。 延伸閱讀：失而復得的香港歷史傳統 看太平清醮飄色巡遊搶包山