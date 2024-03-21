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2024-03-21 10:36:42

海關上水旺角搗破私煙儲存及分銷中心 檢獲91萬元私煙拘2男

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海關上水旺角搗破私煙儲存及分銷中心 檢獲91萬元私煙拘2男

海關上水旺角搗破私煙儲存及分銷中心，檢獲91萬元私煙拘2男。（資料圖片）

海關昨日（20日）分別在旺角及上水執行打擊私煙行動，成功搗破兩個私煙儲存倉庫，共檢獲約20萬支私煙，市值約91萬元，應課稅值約67萬元，並拘捕兩名男子。

於旺角檢獲約11萬支私煙

海關稅收罪案調查科人員，昨日於旺角通菜街發現一名男子形迹可疑，遂上前截停調查。海關人員在男子的背囊中搜獲小量私煙，隨即將該男子拘捕。經調查後，海關人員懷疑男子以一個住址單位，作為私煙儲存及分銷中心，遂將他帶返單位進行搜查，於單位內檢獲約11萬支私煙，市值約53萬元，應課稅值約39萬元。

於上水檢獲約8萬支私煙

另外，海關人員於上水一帶，發現一名攜背囊及手持手提袋的男子形迹可疑，遂上前截停調查，於其行李內搜獲小量私煙，隨即將該男子拘捕。經調查後，海關人員懷疑他利用一個位於上水區內的劏房單位，作為私煙儲存及分銷中心，其後將帶他返回該單位進行搜查，並於單位內檢獲約8萬支私煙。行動中，共檢獲約8萬支私煙，市值約37萬元，應課稅值約27萬元。

海關相信，行動成功搗破兩個分別供應旺角區及上水區的私煙儲存及分銷中心。涉案人士將私煙收藏於人煙稠密及活動頻繁的鬧市，利用平凡不起眼的民居作掩飾，企圖增加海關偵查難度。

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最高可被罰款一百萬元

海關強調，買賣私煙同屬違法，根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款一百萬元及監禁兩年。

按圖輯了解3個有效戒煙方法（am730製圖） 按圖輯了解3個有效戒煙方法（am730製圖） 按圖輯了解3個有效戒煙方法（am730製圖） 按圖輯了解3個有效戒煙方法（am730製圖）
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