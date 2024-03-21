涉監守自盜24公斤冰毒再轉售 前反黑警署警長囚23年10個月

已婚並屢獲嘉許的前西九龍反黑組警署警長許思漢，涉偷取掃毒行動檢獲24公斤冰毒證物，並將相關冰毒交予女朋友轉售圖利。警方在一次搜查行動期間，在酒店房拘捕女被告時，許身懷兩公斤毒品持房卡開門之際，被同袍人贓並獲。兩人串謀販毒罪成，男被告判囚23年10個月，女被告判入獄16年半。 45歲被告許思漢及32歲女被告王若男，昨由囚車押送至高等法院，承認於2020年4月27日至5月7日間，在香港非法串謀販毒，涉案毒品約24.6公斤，市值約1,600萬元。

案情指，警方2020年5月6日晚上搜查尖沙咀一酒店兩個房間，在房間夾萬搜出152克冰毒，亦檢獲毒品及吸食工具，並當場拘捕王若男。調查期間，時任警署警長的許思漢突然持房卡開門，身上藏有兩公斤冰毒，隨即被捕。警方又發現，許當時正負責調查一宗案件，並在九龍租用一個單位供行動之用，許有單位鎖匙，其後警方在此單位內再搜出22公斤同批冰毒。 警方經調查發現，相關毒品與許一周前參與西九龍反黑組掃毒行動，在上海街某處檢獲的毒品包裝一致，當時行動共檢獲300公斤冰毒，市值約1.5億元。許被捕後稱，自己在一宗毒品案中認識被捕的女被告，其後對方向他提供毒品情報。