港人開心指數持續下跌 65歲以上跌幅最大 或與家人移民有關

香港家庭開心指數持續下跌，今年整體家庭開心指數以10分滿分只有6.43分；當中65歲或以上長者組別的家庭及個人開心指數跌幅最大，由過往有7分以上，跌至6.5分及6.63分，調查機構指，或與家人移民有關。

調查機構和富社會企業在去年12月網上訪問約1,300人。結果顯示，以10分為滿分，今年家庭快樂指數繼續下跌，僅6.43分，屬近4年新低，較去年的6.57分微跌0.14分，較上兩年分別跌0.28及0.41分跌幅放緩。

除家庭外，個人開心指數亦由2023年的6.28分降至6.2分。家庭資源(家庭是否有足夠的收入和精神資本)則跌至6.45分、減0.24分，但5分滿分的家庭和諧度則從2023年2.94分升至3.65分。