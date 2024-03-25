港燈與長春社合辦「綠遊香港」10月辦生態旅遊 增市民環保意識

珊瑚礁白化危機不容忽視，環境保育工作亦愈來愈重要。港燈與長春社合辦的「綠遊香港」環保教育項目，以「生物多樣性」為 主題，籌辦一連串活動，並計劃在10月份舉辦生態旅遊日， 透過公眾導賞，讓市民探索咫尺共享的珍貴生態資源。 「綠遊香港」每月會舉辦公衆線上或實體導賞團，帶參加者上山下海、在夜間舉行的生態探索路線。為今年活動揭開序幕的是剛在過去周末舉行的「生境多樣性：大海撈 Junk」線上遊。數位講者與過百名市民，分享保護環境和發展與生態共融的重要性，同時分享港燈早前在南丫發電廠海堤附近水域進行的珊瑚調查的結果。

珊瑚普遍健康狀況良好 有關的珊瑚調查由港燈委託專業機構，在去年 8 月對南丫發電廠一帶海域進行。調查發現多種珊瑚，當中包括石珊瑚及八放珊瑚；另有呈黄色、橙色等顔色的觸手筒星珊瑚、造型一支獨秀的柳珊瑚，此珊瑚骨骼由角蛋白及細小的鈣化骨針組成，大多生長 在礁岩邊或海峽的兩旁，品種琳琅滿目，令人目不暇給。 調查又指，珊瑚普遍健康狀況良好，沒有出現白化跡象。而珊瑚物種雖多為在香港水域一帶發現的常見物種，惟在南丫發電廠一帶水域出現生長，反映發電廠附近的環境，依然適合牠們居住及生長，電廠的營運並沒有對附近海洋環境產生不利因素。

冀加深公眾對這個環保課題的認識 港燈公共事務總經理楊玉珍指，「綠遊香港」今年以「生物多樣性」為主題，冀加深公眾對這個環保課題的認識和鼓勵他們更多參與。而藉著分享在南丫發電廠附近水域進行的珊瑚調查，突顯人類在進行工業化活動的同時，須採取適當的緩解措施，才能與海洋和平共處，保護生物多樣性。 長春社總監蘇國賢表示，2024 年的『綠遊香港』，希 望透過讓大眾更認識香港的生態，從而建立保育態度和作出行為上的改變。他又指，不可小看香港的生物多樣性，「不少內地和外地的生態專家來到香港，都讚嘆香港是生物多樣性的寶庫。」然而，生物多樣性的保育和可持續利用，實有賴市民大眾的支持，而生物多樣性的主流化正是香港政府目前推行《生物多樣性策略及行動計劃》主要任務之一。