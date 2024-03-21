特區政府駁斥抹黑23條立法 陳國基：香港前途如花卉燦爛 鄧炳強：審議詳細謹慎

《維護國家安全條例草案》前日三讀通過、後日刊憲生效。對於英國外相卡梅倫批評條例倉促通過及損害香港自由，特區政府及多名官員昨先後反駁卡梅倫的言論。政務司長陳國基表示，這些抹黑23條的美西方國家本身都設有保護國家安全的條例，反問為何香港不可以有，可見他們是希望香港不要設立國安條例，破壞香港的安寧。陳國基強調，23條立法通過後香港基本安全已得到保障，日後香港的前途如花展的花卉一樣燦爛，特區政府亦會集中力量改善經濟及民生，令香港成為宜居的城市。

保安局長鄧炳強表示，卡梅倫一而再針對《條例》作出失實和無理言論，純屬政治抹黑，是卑劣的政治技倆。他指《條例》經過立法會法案委員會舉行的25次會議，近50小時詳細審議，期間委員提出近1,000條問題和意見，產生91個修正案，絕大部分是採納議員的意見，個別條文的審議時間更長逾一小時，可見《條例》已獲立法會充分討論。鄧炳強又指，《條例》內的罪行定義比英國《2023年國家安全法》更清晰，指卡梅倫無視自身法例含糊不清，但對《條例》作出無理批評，盡顯偽善雙標嘴臉，認為市民都看得非常清楚他罔顧事實、粗暴插手香港事務的行徑，騙不了香港市民；又指英國應立即停止干預屬於中國內政的香港事務。