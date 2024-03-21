福田口岸全新愛康健裕亨口腔診所 香港級專業服務 新張優惠益港人

香港人喜愛北上，除了飲飲食食和到超商百貨購物外，還有不少港人會過關「睇牙」。因在香港看私家牙醫價格相對高昂，而看公營牙科的排隊時間又太長，加上內地牙醫的服務越來越專業，診所環境更直逼香港，故重新開關後，已有不少港人選擇北上睇牙。
港人北上睇牙，除首要考慮價錢外，亦十分著重服務質素、口碑、跟進服務和是否方便等。成立已29年的CKJ愛康健齒科集團，於福田口岸的全新口腔診所 於昨日開幕，為客戶提供專業口腔謢理服務。位於福田口岸的愛康健裕亨口腔診所，毗鄰出入境大樓，坐落Hilton希爾頓歡朋酒店地下，出關後步行3分鐘便到，而且該店亦毗鄰深圳地鐵4號線總站，交通十分便利。
專業護齒團隊 口腔博士領軍
全新的愛康健裕亨口腔診所，店面採用落地玻璃，予人舒適明亮的感覺，步入店內就如同在香港的私家牙科診所一樣，該店並設有獨立無菌手術室，安全標準高於一般港式經營的牙科診所。店內除掛滿愛康健榮獲的專業認證和榮譽外，更詳列專業醫師團隊的專業資格，該店院長劉鑫博士為同濟大學口腔植牙專業博士，亦是安徽醫科大學副教授，是維護口腔健康的專家，絕對是專業實力的保證。
新店開業限時優惠 港人睇牙之選
為配合政府最近公布深圳愛康健口腔醫院已正式納入「長者醫療券大灣區試點計劃」參與機構，加上慶祝新店開張，該店由即日起至2024年4月30日，特別提供新店開業優惠，包括：
65歲長者送植牙檢查 + 免費鬆牙拔除
韓國種植牙4,500元起
瑞士種植牙6,500元起
超聲波洗牙88元/次
專業菌斑導向超聲波洗牙 168元/次
智慧齒拔除 減300元/顆
箍牙免費送CT拍片檢查
兒童送全口塗氟𝟮次 + 窩溝封閉𝟮顆
＊優惠期至2024年4月30日
價格透明公開，無隱藏收費。服務專業，明碼實價，把握機會預約於4月30日前享受優惠。
愛康健裕亨口腔診所
地址：深圳市福田區福田街道漁農社區裕亨路38號裕亨花園裕亨大廈103
營業時間：9:00-18:00 （假日照常應診）
查詢電話：+852 69338128
➤香港官方WhatsApp預約：https://bit.ly/查詢愛康健福田新店
➤香港官方預約網頁: https://ckjhk.com/
➤香港官方Facebook專頁：https://www.facebook.com/ckjdental.hk/
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