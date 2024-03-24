筲箕灣燒臘舖被盜6000元現金　閉路電視直擊男子50秒四度出手

筲箕灣有男子疑趁地舖無人看管，四度在店內伸手盜去現金！金華街地下一間燒臘飯店表示，上周五(22日)下午3時許有一名男子進入店舖後，疑因眼見四周無人，先取走放在枱面上一疊10元紙幣並離開，其後懷疑食髓知味三度折返，先後取走枱面的20元和50元紙幣，以及拉去櫃桶取去一疊500元紙幣。

涉事燒臘飯店在其社交網站上載的閉路電視影片可見，該名男子每次行動都十分迅速，在拿起紙幣後立即捲起並利用其手持的樽裝飲品遮掩。從他進店至完成4次偷錢動作並離開，前後不消50秒，而片段亦清晰拍攝到涉案男子的容貌。

店舖承認今次事件責無旁貸，直言經營長達10年因深信筲箕灣街坊「比區外的純樸」、認為這區沒有賊人，因而疏忽導致今次事件，從今開始店主會小心保管財物。店方又稱，上載影片旨在提醒其他商鋪小心提防片中人，亦感謝各街坊不停分享帖文。

警：正追緝一名20至30歲男子

警方回覆《am730》查詢表示，前日下午4時03分接獲該食肆的38歲鄺姓男負責人報案，指離開收銀櫃位後折返時，發現約6,000元現金不翼而飛。警方到場調查後，將案件列作「盜竊」處理，交由東區警區刑事調查隊跟進，現正追緝一名20歲至30歲男子。