網上熱話｜油塘酒樓獨坐卡位收3人茶芥 食客不滿轉場 網民︰唔怪得啲人北上消費

香港餐飲業連番被市民批評難以吃得舒適自在之餘亦要「受氣」，近日有食客到油塘大本型商場的一間酒樓用餐時，選擇到4人卡位坐下，卻被侍應指若1至2人坐4人卡座，會收取3人茶芥費用，「仲要大大聲話公司規定」，事主大感不悅，批評無理收費，最終在沒有叫餐下離開。

事主於Facebook群組上載相片，稱近日光顧油塘大本型商場內一間酒樓，當時在門口有侍應叫入座，他見到除了4人卡位，大部份枱仍未有職員收拾，於是便坐在卡位內。侍應見狀即走到事主面前，並稱若果要坐卡位，便需收取3人茶芥錢附加費，「仲要大大聲話公司規定」。事主不滿被侍應刁難，聽後隨即走人，批評「枱又唔執錢就識收，真係頂唔順即走，本地消費真係靠晒佢哋」。從他拍攝的相片所見，酒樓確實貼出告示，稱座位有限，若1人或2人如選擇坐4人卡位，則要付最少3人的茶芥錢。

事主及後解釋不是錢的問題，批評侍應態度亦有問題，「重點不是錢，其他枱食完唔拾(執)，係好多張也唔拾(執)，得幾枱位食緊，眼見得張卡位備用，所以才坐下，我不是食風景(坐可看風景的位置)，(侍應)衝來收起套碗筷，仲要大大聲話公司收錢，態度服務齊曬。」、「我入去得張卡位，D員工刻意唔拾(執)，趕客做小啲，我唯有配合佢哋，離開是最好的方法。」