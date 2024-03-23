網上熱話｜Tesla Cybertruck現身九龍城　網民：應該要考貨車牌

電動車生產商特斯拉(Tesla)焦點新車Cybertruck，最低售價為47萬港元。香港自2022年開放一度預訂，但未有再公開更新開賣或交車消息，近日繼流傳有網民於青龍頭豪景花園附近拍攝到Cybertruck的蹤影，昨晚再有網民於九龍城野生捕獲到Cybertruck。

早前網上流傳有人在青龍頭豪景花園附近拍攝到一輛Cybertruck行走在路上，但未有貼上車牌，而且是左軚版本。至昨晚再有網民上載影片，顯示一輛Cybertruck停泊於九龍城侯王道，但片中目測未見車上掛有車牌或試車牌。不少網民指，Cybertruck「好大架」，質疑如何在香港部分狹窄街道行走或泊車，更有人認為，架駛這部體形龐大的Cybertruck應該要考貨車駕駛牌照。