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2024-03-21 17:56:00

羅淑佩回應欣賞陳卓賢　訪問內大推Ian《地球上的最後一朵花》｜Ray Online

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羅淑佩回應欣賞陳卓賢　訪問內大推Ian《地球上的最後一朵花》｜Ray Online

羅淑佩回應欣賞陳卓賢　訪問內大推Ian《地球上的最後一朵花》｜Ray Online

現任房屋局常任秘書長羅淑佩，除咗喺打擊公屋濫用方面出名之外，佢廣為人知嘅「Hellosss」（男團MIRROR成員陳卓賢Ian粉絲）身份都一樣好出名，最近佢接受訪問時，就自爆後生時嘅偶像之餘，更親自開腔講點解特別欣賞Ian，仲大推Ian首《地球上的最後一朵花》，寄語時下年輕人要有信念。

羅淑佩接受香港恒生大學傳播學院《恒傳感言》訪問時話，自己平時做嘢好忙，所以一定有壓力，因此佢間唔時就會煮下飯，同埋睇演唱會減壓。

羅淑佩多次在公眾場合被發現追星：

羅淑佩多次被拍得在公餘時間追星。 羅淑佩多次被拍得在公餘時間追星。 羅淑佩多次被拍得在公餘時間追星。 羅淑佩多次被拍得在公餘時間追星。

羅淑佩自爆曾經鍾意「校長」譚詠麟

羅淑佩對於自己公餘時間追星成為網民熱話，佢就回應「好難理解」，「點解說出來好像發現新大陸咁，好像咁奇怪」。

佢又話，追星呢樣嘢成日都有種負面感覺，有人甚至唔敢同人講，不過佢自己就唔介意，「我媽咪嗰一輩鍾意陳寶珠、蕭芳芳、任劍輝、白雪仙，係人都知嗰喎」。佢又自爆，自己後生時鍾意殿堂級歌手譚詠麟，仲收藏「校長」所有唱片！

羅淑佩：鍾意Ian注重駕駛安全！

羅淑佩又形容，鍾意一個歌手自然係因為佢有獨特之處，就好似Ian注重駕駛安全，「年輕偶像或者年輕明星應該除咗歌唱得好，或者聲色藝之外，仲要將一啲正面訊息俾社會，作為一個榜樣。」

陳瑞輝Frankie自言與陳卓賢Ian份屬老友，希望學習對方的行動力。 有議員建議MIRROR成員陳卓賢(Ian)擔任禁毒大使。(資料圖片／林俊源攝) 屬雞代表藝人：陳卓賢Ian 1993年 Ian(陳卓賢)率先揭開情人節序幕，為LIBRE 香水等情人節禮遇，拍攝全新一輯宣傳照。 Ian(陳卓賢)率先揭開情人節序幕，為LIBRE 香水等情人節禮遇，拍攝全新一輯宣傳照。 Ian(陳卓賢)率先揭開情人節序幕，為LIBRE 香水等情人節禮遇，拍攝全新一輯宣傳照。 Ian獲封「跳舞擔當陳卓賢」。

羅淑佩推介陳卓賢《地球上的最後一朵花》

她又推介陳卓賢首舊歌《地球上的最後一朵花》，「我明白有啲年輕朋友，有時覺得無咩人了解佢哋，好似喺一個虛擬孤獨地方；但唔緊要嘅，你有個信念一樣可以生根生長，一樣可以將花粉傳開去。」

羅淑佩寄語年輕人唔好「減薪躺平」

訪問就唔單止講追星，都有提到公屋政策，羅淑佩都強調，公屋旨在幫市民提供一個流轉及上游機會 ，鼓勵有能力嘅人置業，佢都寄語年輕人，千祈唔好為排公屋而選擇「減薪躺平」，「我哋都希望大家可以努力工作，賺多啲錢，可以爬上去，做業主都係人生一種成就！」

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