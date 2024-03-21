羅淑佩回應欣賞陳卓賢 訪問內大推Ian《地球上的最後一朵花》｜Ray Online

現任房屋局常任秘書長羅淑佩，除咗喺打擊公屋濫用方面出名之外，佢廣為人知嘅「Hellosss」（男團MIRROR成員陳卓賢Ian粉絲）身份都一樣好出名，最近佢接受訪問時，就自爆後生時嘅偶像之餘，更親自開腔講點解特別欣賞Ian，仲大推Ian首《地球上的最後一朵花》，寄語時下年輕人要有信念。 羅淑佩接受香港恒生大學傳播學院《恒傳感言》訪問時話，自己平時做嘢好忙，所以一定有壓力，因此佢間唔時就會煮下飯，同埋睇演唱會減壓。 羅淑佩多次在公眾場合被發現追星：

羅淑佩自爆曾經鍾意「校長」譚詠麟 羅淑佩對於自己公餘時間追星成為網民熱話，佢就回應「好難理解」，「點解說出來好像發現新大陸咁，好像咁奇怪」。 佢又話，追星呢樣嘢成日都有種負面感覺，有人甚至唔敢同人講，不過佢自己就唔介意，「我媽咪嗰一輩鍾意陳寶珠、蕭芳芳、任劍輝、白雪仙，係人都知嗰喎」。佢又自爆，自己後生時鍾意殿堂級歌手譚詠麟，仲收藏「校長」所有唱片！ 羅淑佩：鍾意Ian注重駕駛安全！ 羅淑佩又形容，鍾意一個歌手自然係因為佢有獨特之處，就好似Ian注重駕駛安全，「年輕偶像或者年輕明星應該除咗歌唱得好，或者聲色藝之外，仲要將一啲正面訊息俾社會，作為一個榜樣。」