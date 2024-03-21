航空機組人員協會促獨立調查航空業 並考慮太古應否繼續控制國泰

立法會經濟發展事務委員會明日(22日)開會討論國泰取消航班事宜，代表國泰機師的香港航空機組人員協會向立法會提交意見書。協會認為，應獨立調查香港航空業景況，考慮太古是否應該繼續控制國泰，以及當局是否應扶持其他香港的航空公司，以引入真正競爭。

國泰去年底至今年二月取消700多班航班，民航處審視國泰的報告後認為國泰的規劃團隊缺乏經驗和數碼能力，無法充分預測機組人員資源的需求，立法會經濟發展事務委員會明天上午將討論事件和民航處的報告。

航空機組人員協會在會前向委員會提交的意見書指，國泰向民航處提供錯誤資訊，指公司的機組人員規劃和更表數碼系統一直領先同行，認為國泰長期欠缺機師，才是去年底接連取消逾700班航班的根本原因。