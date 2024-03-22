華富邨重建合集｜2041年完工 海景公屋滿載回憶

房委會公布薄扶林華富邨重建計劃安排，預計2041年完成。華富邨重建分三期進行，由5幅位於薄扶林南(即華景街、華樂徑、華富北、雞籠灣南及雞籠灣北)和華富邨現址用地，用作安置受重建影響的華富邨居民。5幅薄扶林南用地預計可提供合共約8,920個公屋單位，而華富邨現址，重建後單位數目則預計會由約9,200個增至約12,200個。完成整個重建計劃後，將合共提供約21,120個單位，較現時增130%。

華富邨老街坊：慶幸入住終老 重建摧毀靚景鄰里情

走進南區華富邨華康樓一個高層單位，任誰都忍不住跑向騎樓，遙望那一望無際的大海，清晨看着太陽破曉，傍晚欣賞「鹹蛋黃」被大海吞噬，連千萬豪宅也享受不到的美景，華富邨居民林婆婆過去半世紀看得如癡如醉。年屆八旬的林婆婆視入住華富邨是大半輩子人生中最大的福氣，連曾登門造訪的中聯辦副主任何靖都不敢相信此單位為廉租屋。

不過，再夢幻的單位也逃不過重建命運，位於華富邨第二期重建計劃中，料只餘數年時光，她最不捨的，不僅是醉人美景，還有維繫了一甲子的街坊情誼，「華富就係個景色俾人摧毀咗，你寫出嚟就係個靚景俾人摧毀咗喇，正式要搵第二個接手嘅時候，係咪會做返呢？我估計一定唔會，一定唔會！」