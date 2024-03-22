華富邨重建｜承載戰後香港經濟起飛歷史　古蹟辦不擬評級僅倡保留標誌物件

屹立南區最南逾半世紀的華富邨料3年後開始清拆，公屋豪宅傳奇將成歷史。香港大學研究團隊實地考察華富邨8年，指華富邨依山而建、戶戶望海的布局，是對當年入住這個偏僻的新小鎮的補償，而屋邨使用簡潔的現代主義設計，讓居民自行構建社區，同時增加歸屬感，華富邨更承載了戰後經濟起飛的香港故事。團隊認為談保育是「缺一不可」，「如果華富邨喺英國，佢肯定保育，佢係最大型嘅現代主義建築，佢冇可能拆」，但在寸金呎土的香港，清拆是殘酷不過的現實，只能為屋邨做完整紀錄。 【華富邨再見．不再見系列之五】專題組記者：林穎嫺 ▼泳棚旁有居民自設的「神象山」▼

自發建立社區建鄰里關係 港大研究團隊負責人黃培烽表示，華富邨屬現代主義建築，為降低建設成本和縮短施工期，除了單位近乎不設間格外，大部分公用空間均無指定用途，讓居民「用我嘅方式生活」，舊式公屋並無清晰管理，默許居民自由發揮，慢慢演化為華富邨獨有的「社區營造」(place-making)，增加居民歸屬感，亦維繫鄰里關係，現時「過咗少少火位」的管理，上述特色均屬違規，令屋邨成為「大家住完就走，淨係住個地方。」 另一名研究負責人、港大建築學院園境建築學部高級講師麥詠詩補充說，團隊翻查華富邨的圖則，發現設計時已劃定公用走廊作為騎樓通道(balcony access)，令住宅單位可進一步伸延，與社區連結，加強住戶「主人翁」意識，惟現時樓宇密度大增，加上社會氛圍有別，新公屋的住戶甚少打開門口，令走廊難再「真共用」。

華富邨載香港經濟發展故事 黃培烽又提到，華富邨承載了戰後香港經濟起飛的歷史，特別是60年代市民由板間房搬入公屋改善生活，屋邨甚至產出多位政商界名人和明星，令居民有參與香港發展、分享成果的感覺，更對這些「華富之光」引以為傲，與現時公屋象徵不平等的印象形成對比，一旦華富邨清拆，「大家覺得可惜係嗰段嘅香港(歷史)冇咗。」 過去半世紀，華富邨歷盡戰後的香港變遷和興衰，在經濟發展的同時，也包括因貪污而出現的「鹹水樓」，黃培烽說，「如果華富邨喺英國，佢肯定保育，佢係最大型嘅現代主義建築，佢冇可能拆，以佢嘅年資係足夠可以做到保育，成條屋邨做成built heritage（文物建築）係可以，但係喺香港唔會，𠵱家香港唔係用咁嘅方式保育。」 麥詠詩亦慨嘆，即使將通花牆複製到新邨，留下部份建築特色，也無法解釋到華富邨整體佈局，加上居民搬遷至新屋邨後，生活與舊屋邨舊樓不再扣連，令保育失真，恐重蹈蘇屋邨和石硤尾邨保育失敗的覆轍，但在寸金呎土的香港，清拆是殘酷不過的現實，故研究團隊已改變方向，希望將華富邨紀錄下來，陪伴居民過渡到新邨，並建議政府研究將新邨與瀑布灣連結，吸引居民回到現時的市中心，扣連新舊生活，共同建立「華富邨2.0」。