華富邨重建｜承載戰後香港經濟起飛歷史　古蹟辦不擬評級僅倡保留標誌物件

屹立南區最南逾半世紀的華富邨料3年後開始清拆，公屋豪宅傳奇將成歷史。香港大學研究團隊實地考察華富邨8年，指華富邨依山而建、戶戶望海的布局，是對當年入住這個偏僻的新小鎮的補償，而屋邨使用簡潔的現代主義設計，讓居民自行構建社區，同時增加歸屬感，華富邨更承載了戰後經濟起飛的香港故事。團隊認為談保育是「缺一不可」，「如果華富邨喺英國，佢肯定保育，佢係最大型嘅現代主義建築，佢冇可能拆」，但在寸金呎土的香港，清拆是殘酷不過的現實，只能為屋邨做完整紀錄。
【華富邨再見．不再見系列之五】專題組記者：林穎嫺
▼泳棚旁有居民自設的「神象山」▼
走進華富邨，映入眼簾的是背山面海的布局，除了大部分單位都享受海景，上邨和下邨的平台、商舖都被海景包圍，屋邨與泳棚只有數分鐘步程，成為居民「打躉」之處，居民更自行在泳棚建廟，成就了特色景點「神像山」，也有居民在邨內公用地方種花、放置神枱(見另稿)，有種「華富邨式」隨性。
華富邨重建系列合集
自發建立社區建鄰里關係
港大研究團隊負責人黃培烽表示，華富邨屬現代主義建築，為降低建設成本和縮短施工期，除了單位近乎不設間格外，大部分公用空間均無指定用途，讓居民「用我嘅方式生活」，舊式公屋並無清晰管理，默許居民自由發揮，慢慢演化為華富邨獨有的「社區營造」(place-making)，增加居民歸屬感，亦維繫鄰里關係，現時「過咗少少火位」的管理，上述特色均屬違規，令屋邨成為「大家住完就走，淨係住個地方。」
另一名研究負責人、港大建築學院園境建築學部高級講師麥詠詩補充說，團隊翻查華富邨的圖則，發現設計時已劃定公用走廊作為騎樓通道(balcony access)，令住宅單位可進一步伸延，與社區連結，加強住戶「主人翁」意識，惟現時樓宇密度大增，加上社會氛圍有別，新公屋的住戶甚少打開門口，令走廊難再「真共用」。
華富道「秘道」增歸屬感
麥詠詩續指，四通八達的華富道亦定義了華富邨的布局，除了可以駁通上邨和下邨，連接到瀑布灣道的分叉口，亦將屋邨分成不同層次(layer)，以建構商舖、社區設施和住宅樓宇，除了每次落街也會連結到社區，居民亦從中發掘到如「秘道」般的捷徑，以避免風吹雨打，亦令他們自覺與街外人有別，進一步加強其身份認同，並非現時電梯和天橋之城能做得到。
在研究團隊眼中，要保育的並非個別建築特點，而是整條邨合共25座樓宇的布局，黃培烽解釋，華富邨的建築並不獨特，不少特點亦見於其他早期公屋，該邨卻是首個因地勢不均而採用首個雙塔式設計樓宇，由華富邨的斜坡展示設計的原由和特點，配合舊長型公屋高低有致，令大部分住戶可望海，故不可能只保育一兩幢樓宇，「佢要成個landscape(景觀)保育，唔係淨係保存一幢樓，而係成個環境話到畀我哋聽，點解當年會出現幢樓，喺我嘅立場就係如果佢淨係得嗰幾幢樓，而下面所有嘢變晒，其實係冇意思。」
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華富邨載香港經濟發展故事
黃培烽又提到，華富邨承載了戰後香港經濟起飛的歷史，特別是60年代市民由板間房搬入公屋改善生活，屋邨甚至產出多位政商界名人和明星，令居民有參與香港發展、分享成果的感覺，更對這些「華富之光」引以為傲，與現時公屋象徵不平等的印象形成對比，一旦華富邨清拆，「大家覺得可惜係嗰段嘅香港(歷史)冇咗。」
過去半世紀，華富邨歷盡戰後的香港變遷和興衰，在經濟發展的同時，也包括因貪污而出現的「鹹水樓」，黃培烽說，「如果華富邨喺英國，佢肯定保育，佢係最大型嘅現代主義建築，佢冇可能拆，以佢嘅年資係足夠可以做到保育，成條屋邨做成built heritage（文物建築）係可以，但係喺香港唔會，𠵱家香港唔係用咁嘅方式保育。」
麥詠詩亦慨嘆，即使將通花牆複製到新邨，留下部份建築特色，也無法解釋到華富邨整體佈局，加上居民搬遷至新屋邨後，生活與舊屋邨舊樓不再扣連，令保育失真，恐重蹈蘇屋邨和石硤尾邨保育失敗的覆轍，但在寸金呎土的香港，清拆是殘酷不過的現實，故研究團隊已改變方向，希望將華富邨紀錄下來，陪伴居民過渡到新邨，並建議政府研究將新邨與瀑布灣連結，吸引居民回到現時的市中心，扣連新舊生活，共同建立「華富邨2.0」。
古蹟辦不擬評級僅倡保留標誌物件
古蹟辦4年前稱，會研究是否為華富中心及華光樓進行歷史評級。古蹟辦回覆《am730》查詢時指，已完成初步研究，總結華富邨設計強調整體空間布局，民生配套齊備，惟邨內建築設計亦可見於其他較早期或同期公屋，加上華富中心等曾進行不同程度的改動及加建工程，影響該邨文物價值及保育需要，故不擬納入有待評級的項目名單，但已建議房屋署記錄現有建築，並保留該邨標誌性的物件。
房屋署消息指，將會做文物和保育研究，包括在接收邨及新華富邨重新呈現值得保留的地方特色和舊物，並會設社區藝術展示場地，亦會與居民一同協作，以延續「華富情」。