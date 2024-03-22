葵涌醫院重建地盤男管工墮斃　勞工處要求承建商暫時停工 (更新)

【3月22日更新】葵涌醫院重建地盤昨午(21日)發生奪命工業意外，一名29歲男管工高處墮樓不治。勞工處今(22日)表示，高度關注意外，男管工當時從高處外牆竹棚墮地亡，已向該地盤發出「暫時停工通知書」，並全速調查意外。 地盤棚架須暫停使用 勞工處指，對於在意外中有工友身故，十分難過，並對其家屬致以深切慰問，在得知意外後，處方即時派員到場調查，並向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該建築地盤的大廈外牆搭建、更改、拆卸及使用竹棚架，直至信納有關承建商已採取措施消除有關危害，才可復工。

處方又指，正全速調查以確定意外成因，以及查找有關持責者法律責任，和提出改善措施。若調查發現有違例事項，定會依法處理。另外，勞工處亦會於日內就今次意外，在網頁發放「職安警示」及透過電子郵件通知持責者、工會和安全從業員專業組織等，簡介意外事故和提醒業界採取安全預防措施，以避免同類意外發生。

葵涌醫院重建地盤男工頭部重創不治 建築署：深表難過 【3月21日更新】葵涌醫院重建地盤發生奪命工業意外，男工人頭部重創當場不治。

事發在今日(21日)下午5時40分，警方接獲報案指，位於荔景山路的葵涌醫院第二期重建地盤，一名30多歲的男工人頭部重創，救護員趕抵現場後證實事主當場不治。 警方正調查事發原因。 勞工處表示，在接報後已即時派員到現場，正就意外原因展開調查。 建築署長李翹彥對事故深表難過，向死者家屬致以最深切的慰問。署方已要求承建商向死者家屬提供適切協助。署方指，會全力協助相關部門調查事故原因，相關的工程已經暫停，直至署方確認承建商已採取所需措施確保工地安全。署方亦會立刻就其轄下所有工地高處作業的安全要求發出提醒及持續監察。