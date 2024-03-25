藝術盛宴隨來 發光蛋等5藝展維港登場 政府最快月底公布下半年盛事

香港盛事、藝展浪接浪，維港接力泛漣光！由康文署主辦的「藝術@維港2024」大型戶外藝術計劃今起至6月2日，5個藝術項目將在維港兩岸登場。其中逾200隻ovoid(蛋形發光物)遍布金鐘添馬公園至維港海面，並於每晚6時半至11時亮燈；發光蛋每被人觸碰、被風吹動或被浪拍打時，會迅速變色，充滿互動體驗。另外，文化體育及旅遊局長楊潤雄表示，將在3月底或4月初公布下半年的盛事。

第二屆「藝術@維港2024」設5個藝術項目，在港島區就設「teamLab:光漣」展覽和「藝術有理」，逾200隻蛋形發光物及園內數十棵樹木會不斷變換光色與音調，市民可免費參觀，但添馬公園範圍內需於網上預約。康文署副署長(文化)譚美兒稱，首星期預約名額已滿，但署方除每周推出新名額外，亦會有學校團體和旅遊團名額。早前有立法會議員質疑展覽為何不酌量收費，譚美兒解釋展覽以免費入場為誘因，從而吸引更多旅客和住得較遠的市民到訪，「佢哋會打卡即係成功吸引佢哋」，讓他們踏入藝術世界。裴先生夫婦昨搶先進入添馬公園範圍內參觀。他表示，現場氣氛不錯，發光蛋比想像中的大，從添馬公園斜坡上，未能夠影到全部發光蛋感可惜。他又支持政府未來舉辦類似活動，惟宣傳方面可做得更好，「今次宣傳太過著重喺發光蛋，我完全唔知附近有其他藝術裝置」。

「藝術有理」展品 打卡+實驗

除發光蛋外，中西區海濱長廊文化廣場亦有「藝術有理」展覽，展出兩組互動藝術裝置，包括藝術家郭達麟的《薛丁格床》。郭達麟指創作靈感，源至量子力學假想實驗「薛丁格貓」，作品由9組像床的立方框架組成，3隻坐著和3隻躺著的充氣貓咪分布在當中的6個立方框架，參觀者可零距離與貓咪打卡，並有特殊的燈光演出。

「可以掂唔代表破壞，究竟隻貓最後會唔會死(被破壞)呢？」郭達麟表示，裝置是一種實驗，目標是了解市民如何看待藝術品，亦希望透過該等融合科學與藝術、充滿玩味和創意的藝術裝置，激發觀眾探索作品科學主題的好奇心。另外，尖沙咀亦有多個藝術品展出，如於K11 MUSEA海濱長廊帶來藝術家Alicja Kwade的雕塑《世界的秩序(圖騰)》。香港文化中心露天廣場會設置巨型戶外LED藝術裝置《迴圈》，信和光影藝術昨起至5月5日亦會搖身一變成為畫布，為維港增添魅力。

要告訴世界本港能舉辦世界級賽事

楊潤雄昨出席2024三項鐵人世界盃頒奬典禮後指，當局希望可在3月底或4月初會公布下半年的盛事，而盛事不單有體育，還有屬文化、藝術、旅遊、節慶，以至商業上較大型的展銷會或會議等。他又認為，舉辦每項盛事，必須多方面考慮；吸引旅客固然是目標，但告訴世界「雖然香港是個小的地方，但有能力舉辦世界級賽事」，這個故事是非常重要，這也是將來籌辦盛事考慮的目標之一。