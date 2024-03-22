衛署籲滿50歲者定期篩查 7年揪3.6萬大腸癌或瘜肉患者

大腸癌是本港第二大致命癌症，死亡個案僅次於肺癌。衛生署自2016年推行大腸癌篩查先導計劃以來，截至去年已有42萬人接受資助篩查，當中近3.6萬人證實患上大腸癌或長有大腸瘜肉。衛生防護中心指，大腸癌病發初期或沒有病徵，呼籲50至75歲的合資格人士參與政府的大腸癌篩查計劃，以及早診治增加存活率。

每年3月都是大腸癌關注月，數據顯示病發初期可能全無徵狀，進食大量紅肉或加工肉類、缺乏運動和吸煙、飲酒等都會增加患癌風險，大腸癌5年相對存活率由第一期的95.7%，遞減至第四期的9.3%。政府2016年推出大腸癌篩查先導計劃，至2020年全面推行，資助50至75歲、沒有大腸癌徵狀的香港居民，每兩年到參與計劃的基層醫療醫生接受一次篩查。