警HKSOS求救App 兩個月錄5.7萬次下載 搜救個案減九成 出發前記緊先授權追蹤

疫情下市民愛上行山等戶外活動，惟意外時有發生。警方今年1月推出專為戶外活動而設的「HKSOS」緊急救援手機應用程式，讓市民按動該app求救時，可即時連聯到999報案中心，至今錄得5.7萬次下載。警方表示自程式推出後，屬「較長時間搜救」的個案大減九成。但提醒市民，出發前必須在手機有信號時啟用程式的「活動」功能，程式獲授權追蹤行程，報案中心才能在使用者有需要時作「保護」。
HKSOS手機應用程式設不同功能，包括一鍵直達999報案中心、讓緊急聯絡人代為求助等，程式推出至今已錄得5.7萬次下載，合共接獲6宗涉及山野搜救的求助，並成功在拯救行動中協助市民。資訊系統部數碼警政服務科高級警司莫俊傑引述數據稱，就歸類為「較長時間的搜救工作」類別中，去年首兩個月錄得21宗，今年同期僅錄得兩宗，大減九成，相信程式有效協助市民。
陳先生(化名)是其中一位曾使用程式求救的人士。他憶述，當日與朋友到西貢米粉頂行山，由於未做足資料搜集，誤以為如朋友所言「很輕鬆」，結果到達後才發現山路崎嶇。當時他不幸擦傷又中暑，遂使用程式求助，兩分鐘後警方已致電聯絡他，了解他是否需要幫忙。
須在有訊號時啟用活動功能
不過，若市民要得到程式「保護」，必須於出發前在能接收到手機訊號的情況下，首先啟動程式內「活動」功能。莫俊傑表示，不少市民只是下載程式，以為有事才按「SOS」求助，惟他強調，若市民在沒有訊號的地方才啟動活動功能，程式是未獲授權追蹤其行程，報案中心亦不能獲悉市民的確實位置，故出發前應先啟動功能。
資訊系統部數碼警政服務科高級督察張籽燊表示，當市民確認使用求救服務，就如同撥打999，相關求助會發送至報案中心。他續指，市民開始戶外活動前，必須先啟動程式的活動功能，按下「快速開始」；再選擇程式內的活動選項，如行山、滑翔傘等，並設置活動開始和結束時間，再按「快速開始」，便可安心開始行程。如未有完成上述步驟，程式便不能追蹤使用者的位置。
此外，使用者可在程式內登記3位緊急聯絡人，當使用者登記後，緊急聯絡人便會得悉使用者正開始活動，如活動時遇上緊急情況，緊急聯絡人可協助當事人求救。