警HKSOS求救App 兩個月錄5.7萬次下載 搜救個案減九成 出發前記緊先授權追蹤

疫情下市民愛上行山等戶外活動，惟意外時有發生。警方今年1月推出專為戶外活動而設的「HKSOS」緊急救援手機應用程式，讓市民按動該app求救時，可即時連聯到999報案中心，至今錄得5.7萬次下載。警方表示自程式推出後，屬「較長時間搜救」的個案大減九成。但提醒市民，出發前必須在手機有信號時啟用程式的「活動」功能，程式獲授權追蹤行程，報案中心才能在使用者有需要時作「保護」。

HKSOS手機應用程式設不同功能，包括一鍵直達999報案中心、讓緊急聯絡人代為求助等，程式推出至今已錄得5.7萬次下載，合共接獲6宗涉及山野搜救的求助，並成功在拯救行動中協助市民。資訊系統部數碼警政服務科高級警司莫俊傑引述數據稱，就歸類為「較長時間的搜救工作」類別中，去年首兩個月錄得21宗，今年同期僅錄得兩宗，大減九成，相信程式有效協助市民。

陳先生(化名)是其中一位曾使用程式求救的人士。他憶述，當日與朋友到西貢米粉頂行山，由於未做足資料搜集，誤以為如朋友所言「很輕鬆」，結果到達後才發現山路崎嶇。當時他不幸擦傷又中暑，遂使用程式求助，兩分鐘後警方已致電聯絡他，了解他是否需要幫忙。

須在有訊號時啟用活動功能

不過，若市民要得到程式「保護」，必須於出發前在能接收到手機訊號的情況下，首先啟動程式內「活動」功能。莫俊傑表示，不少市民只是下載程式，以為有事才按「SOS」求助，惟他強調，若市民在沒有訊號的地方才啟動活動功能，程式是未獲授權追蹤其行程，報案中心亦不能獲悉市民的確實位置，故出發前應先啟動功能。