議員關注垃圾徵費會否再延期 謝展寰︰總結先行先試效果再部署

當局下周一將在14個處所實施垃圾徵費「先行先試」計劃，並在5至6月向立法會環境事務委員會交代試行結果。有議員質疑社區回收配套不足，擔心試行後發現仍有很多執行細節須調整，計劃會再押後。有議員認為不宜8月在全港實施。另有環團批評試行處所代表性不足，而環境局及環保署無帶頭參與試行，給予市民印象亦不理想。環境及生態局長謝展寰重申，政府有決心落實計劃，惟未有明確回應會否再推遲計劃實施。

立法會環境事務委員會昨開會討論實施都市固體廢物收費的進度報告，多名議員表示支持落實徵費計劃，但各人亦提出對計劃的關注。民建聯梁熙問及，計劃會以甚麼準則釐定計劃成效，並關注政府會在甚麼情況下再次延後計劃。