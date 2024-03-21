貨車司機遭木條壓斃 工會收匿名告密信指木廠涉瞞真相 勞工處：正全方位調查

一名貨車司機上星期在打鼓嶺一間木廠工作期間，被大批由高處墮下的木條壓死。工業傷亡權益會聯同死者家屬召開記者會，認為事件疑點重重，要求當局查明真相，還家屬一個公道。 涉教唆員工夾口供 將責任推給死者 權益會幹事謝欣然表示，家屬從警方和勞工處方面得知，從閉路電視畫面看到有鏟車搬運木材，與木廠指當時完全沒有人或者沒有人影響過木材的說法有出入。權益會又指，昨日收到的一封匿名告密信，指木廠涉嫌隱瞞真相，教唆員工夾口供，將責任完全推給死者。

死者弟弟梁先生指出，當日現場有人說沒有人走近貨車或「搞過」木材而導致木材跌下，亦有人說是哥哥拆走用來捆綁木材俗稱「飛機帶」的帆布帶時導致意外。警方透過電話告知他閉路電視的情況，暫時未看到有關片段。他又說，家人與哥哥感情很好，事發後每日以淚洗面，但會堅強處理事件，因為還要照顧年邁的父母。 木廠負責人不在港 暫未能回應指控 權益會總幹事蕭倩文指出，搬運木材應使用吊運工具，但現場只見到鏟車，有理由相信是不安全的工作程序，期望當局巡查同類廠房或倉庫，如發現有人沒有使用安全工具，就需要予以起訴。

港台致電涉事的木廠查詢，職員表示負責人不在香港，不知詳情，暫時未能回應死者家屬的質疑。