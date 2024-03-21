青協計劃與吸毒青年談人生意義增成效 逾九成戒毒後無復吸

33歲的阿輝自16歲起受朋輩影響開始吸毒，長期吸毒致尿頻及鼻黏膜穿窿等健康問題，23歲起更出現精神問題，感覺有人迫害自己。他亦開始意識到須脫離毒海，以不同方式前後50多次戒毒但均失敗告終，最終入住戒毒村才成功戒毒，之後仍在該處工作。他形容，當時對人生仍無方向，至2019年參與青協的「Project MAP生命地圖——意義中心取向抗毒教育及輔導計劃」。他指，在計劃社工協助下確立人生方向，終發現以自身經歷教導青少年遠離毒品十分具意義，並運用拍攝技能與志同道合的過來人組成拍攝團隊宣揚禁毒訊息。在計劃中參加活動獲獎令他感到被肯定，家人亦增強對他的信任。
青協「青年違法防治中心」2019年起推行「Project MAP生命地圖—意義中心取向抗毒教育及輔導計劃」，青年協會青年違法防治中心項目主任文習武指，計劃旨在支援10至35歲青年探索人生意義和處理人際關係，以正向態度面對逆境，提升抗毒意識，又應用「意義中心取向模式」理論於戒毒治療及毒品預防教育工作。青協「青年違法防治中心」有研究發現，鼓勵吸毒青年探索人生意義，有助吸毒個案減少吸毒頻次(95.8%)，及戒毒康復個案能保持戒毒狀態(92.6%)；同時能夠顯著提升青年的人生目標感、抗逆力及抗毒態度，並改善精神健康狀況及孤獨感。
高危吸毒者、吸毒者及戒毒康復個案在參與計劃的3個月後，對人生目標持正面想法，前者的自評分數由參與前的86.87分升至90.94分，後者由86.97分升至92.58分，分數愈高反映愈覺得自己有人生目標及生活充實。壓力程度亦明顯下降，吸毒者及戒毒康復個案壓力平均分由15.78分(輕微)跌至12.4分(正常)，並更認同吸毒會帶來負面問題。