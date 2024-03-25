黎智英案｜李宇軒：群組成員需要名單　制裁香港高級警員

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》3間相關公司涉嫌串謀勾結外國勢力案件，今(25日)在西九龍裁判法院進入第52日審訊。「從犯證人」、「12港人」之一李宇軒第九日作供。在庭上，控方展示2020年1月李宇軒、英國保守黨人權委員會委員裴倫德，以及已移居美國、遭港府通緝的社運人士邵嵐等人的通訊群組，當中顯示有成員需要香港高級警員的名單，以向他們實施制裁。

黎智英案｜曾 傳送連結惟沒下文 李宇軒繼續由囚車押送到法院。控方展示Singal群組內容，有成員提到有負責在前線救治傷者的醫生需要香港高級警員的名單，以向他們實施制裁。李宇軒指，在群組傳送建議制裁名單連結，但之後沒有下文。他又說在建議制裁名單上，有SWHK及香港大專學界國際事務代表團標誌，惟不清楚香港大專學界國際事務代表團，在製作建議制裁名單上的角色。