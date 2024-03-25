「滙豐室內非撞式欖球小學組四人賽」 各獎項名花有主 三位中國香港欖球隊代表上陣表演球技 將欖球運動帶入社區

今年的賽事吸引來自32間小學，合共54支隊伍報踴躍名參賽，比去年增加了一倍，結果經過連翻緊張刺激的賽事後，最終女子組由三水同鄉會禤景榮小學勇奪盃賽冠軍，而男子組冠軍則由慈航小學奪得。來自慈航小學的譚詩霆，與及禤景榮學校的冼嘉穎，則分別獲選為今屆男子及女子組的最有價值球員（MVP），他們將於4月7日「國泰/滙豐香港國際七人欖球」的其中兩場決賽擔任開球禮球童。

為推廣欖球運動，滙豐與中國香港欖球總會繼去年推出4X4室內非撞式欖球賽事後，今年再度合作於D．PARK舉辦「滙豐室內非撞式欖球小學組四人賽」，經過兩日緊張刺激的賽事後，各大獎項已名花有主。於決賽當日（3月23日）更請來中國香港女子七人欖球隊隊長李念殷、隊員潘慧欣及男子七人欖球隊員麥季聰出席，他們不單為各參賽隊伍打氣和選出決賽中的男/女子組最有價值球員，更親身落場全明星表演賽一展球技。

非撞式欖球減少撞傷機會 適合初學小童

「非撞式欖球運動由於較少碰撞，很適合小朋友參與。」中國香港男子七人欖球隊員麥季聰指一般非撞式欖球賽每隊會派6人比賽，但因受室內場地所限，故更改為每隊只派4人出賽。初學欖球運動的小朋友可學習到欖球的基本傳接和技巧，又可減少衝撞受傷的機會。至於是次賽事，吸引了不少不認識欖球的市民前往觀戰，從而認識甚麼是欖球運動。他更指是次比賽有不少表現出色的同學，無論於體能、靈活性和技巧上，表現都超出他的預期。

引入學校社區 欖球運動趨普及

中國香港女子七人欖球隊員潘慧欣補充指，近年欖球運動已登陸中學及小學，甚至部分幼稚園亦會舉辦欖球興趣班，加上中學和學界聯會都會舉辦欖球比賽，讓更多青少年和小朋友接觸欖球。加上還有青少年球會會到學校招募本地的同學參加聯賽，所以欖球運動於香港已逐漸普及。如她便有在小學和球會教小朋友，有不少小朋友學習欖球。而且欖球總會亦於社區舉辦很多不同計劃，讓不同人如特殊需要學生、外藉人仕及菲傭，都有機會接觸欖球運動，可見本港欖球運動發展越來越好。

球員靈活速度快 表現超預期

同樣有於中學任教學界欖球的中國香港女子七人欖球隊隊長李念殷則指，滙豐和中國香港欖球總會合作的「滙豐欖球體驗」計劃，讓青少年及學校老師認識欖球，並將欖球運動帶到學校，讓學生可體驗這項運動。她亦大讚是次參賽的校隊表現優秀，同學於速度、轉方向和傳接的表現都比她預期更理想。特別親身落場參與全明星賽，更感受到同學能靈活運用所學的技巧，加上速度快和不怕「飛落地」，技術亦比去年有進步。