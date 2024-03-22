【繞場一週】細說單車緣 ∙慈善心

新鮮滾熱辣收到最新一期馬會刊物《駿步人生》，亮點處處。最打動Jessie的，包括封面人物、香港單車隊前總教練沈金康把失去一條腿的傷痛轉化成超能量，成功轉型為金牌教練、充滿血肉的勵志故事；以及致力聯繫全球，為業界構建交流平台的公益慈善研究院，其為共襄善舉而成立的初衷。

現年70歲的沈金康，未夠30歲便從單車運動員轉任教練，原因得從一場車禍說起。1980年，他跟隊友在上海附近給一輛大貨車撞倒，輾走了他的左腳。「當時見到我的腿，骨碎了、主動脈破了，血狂噴出來，我當時想可能會死，就算活過來也沒有了腿；死很簡單，活才困難，但，我想活啊！」為了活下去，他忍痛以備用的單車內胎先束緊傷口，惟因失血過多，最終只有截肢保命。