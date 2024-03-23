23條立法｜林定國稱不會「倒自己米」收緊資訊言論自由 政改挑起爭議無時間表 (林俊源攝)

《維護國家安全條例》通過，部分人憂慮資訊和言論自由收緊，律政司司長林定國受訪稱，今日以後香港仍會有負面意見和批評，而香港有言論自由和資訊流通，「唔能夠倒自己米」，並強調不會打擊公眾珍惜的言論自由。對於23條完成立法，「雙普選」憲制責任會否履行，林定國表示，現時不應發生容易引起不同意見的事件，「雙普選」是最終目標，但沒有時間表，需視乎社會環境，「呢一刻要以全港市民幸福為依歸」。 有公眾認為23條法例仍有模糊性，例如不清楚管有《蘋果日報》舊報紙是否犯法，亦未必了解日後發表言論的界線，律政司長林定國受訪時指，管有煽動刊物並不犯罪，只有沒有合理辯解才算犯罪，舉例是教育目的，或執法人員調查均不會犯法，若管有目的屬散播或煽動才有罪，而舉證責任在於控方，「控方要證明你冇合理辯解管有，亦都唔容易」。

林定國：檢控時會考慮言論自由 他又指，法例需要有普遍適用性、靈活性，「唔可能數晒有乜做唔到」，但相信99%合理的人士都有能力分辨行為有否煽動意圖。他說，「羊村繪本」純粹是妖魔化，一般人在日常生活中亦可以分辨，「何謂仇恨係一般邏輯，真係唔需要有過慮，一定唔會用法律，打擊大家珍惜嘅言論自由」，並促請公眾「對我有少少信心，一定考慮晒所有情況」，檢控時會考慮言論自由、有關言論有否煽動性，以及是否打擊到國家安全。 他又表示，法例並非要針對一般人發表意見，而今日法例刊憲後，社會仍會有批評政府和負面意見，而香港有很好的言論自由和資訊流通環境，「唔能夠倒自己米」，若收緊是與「拼經濟，謀發展」的目標有矛盾。