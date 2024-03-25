23條立法｜林定國：已有應對新一輪制裁方案　鄧炳強：被長時間制裁仍「無穿無爛」

涉及《基本法》23條的《維護國家安全條例》已刊憲生效。律政司長林定國及保安局長鄧炳強今(25日)出席電台節目再談及23條立法問題。被問到會否擔心外國對香港實施新一輪制裁，林定國指政府已有應對方案，但他不宜公開；鄧炳強就說自己被長時間制裁仍「無穿無爛」，認為若有國家要關閉香港駐當地的經貿辦，只會損害該國家的利益，形容決定很蠢。

鄧炳強指，自己就是被外國制裁的「人辦」，但他長時間仍「無穿無爛」。對於美國國務卿布林肯譴責23條立法恐嚇、騷擾和限制美國公民和香港市民言論自由，他表示23條立法的條文已列明會保障市民自由，與《基本法》和《港區國安法》的保障如出一轍，強調香港有法例維護國家安全後，市民就可以安全表達意見，不會像「黑暴」期間，只要意見與「暴徒」稍為不同，就會被打至頭破血流或遭人點火。

23條立法｜林： 立法令「工具箱更豐富」

林定國表示，政府對於外國可能有新一輪制裁行動已有應對方案，亦有足夠的防禦能力，形容今次立法令「工具箱更豐富」，惟相關具體方案因涉及複雜的地緣政治問題，他不宜公開。他指部分西方政客和媒體，惡意批評23條立法，是斷章取義，雙重標準，稱有人知道香港在「一國兩制」下，扮演特別角色，便企圖將香港「去功能化」，並將香港角色「模糊化」，他形容是「司馬昭之心，路人皆見」。

對於23條成功立法的感受，鄧炳強指體會到「甜酸苦辣」，香港經歷26年多，在幾經艱辛下，才能完成立法，為香港帶來更穩定的環境，之前社會出現動盪，他站在維護治安的最前線，感受良多，又對於同事不眠不休準備法案很感動。

林定國就認為在23條立法的過程中，他由旁觀者變為參與者，感覺特別，而且整個立法過程既緊湊又嚴謹，有多名無名英雄協助，展現了政府團隊的團結性、決心和能力。