23條立法｜港府譴責澳洲及中國台灣地區 假借外遊提示抹黑

《基本法》23條立法在立法會三讀通過，法例明日（23日）刊憲生效。特區政府表示，有國家及地區包括澳洲及中國台灣地區，假借所謂外遊提示，誣衊抹黑《維護國家安全條例》生效後，赴港風險增加，指「無須意圖亦可能觸犯法例」，對這些以虛假、歪曲事實及危言聳聽言論散播恐懼的政治操弄，予以強烈譴責。
發言人強調，一般旅客包括澳洲、中國台灣地區來港旅客，不會從事危害國家安全的行為和活動，不會誤墮法網。特區執法部門是根據證據、嚴格依照法律，按有關人士的違法行為採取執法行動，並非是指稱的隨意拘捕。其他國家亦有相關法例讓執法機構延長羈留期，例如英國可延長羈留期14日。
當局指，近日個別國家包括美國、加拿大及日本等，及一些境外組織繼續就《條例》作出毫無事實根據的批評，企圖誤導公眾，應予譴責。特區政府強烈敦促這些別有用心的國家、地區和組織等，停止干預屬於中國內政的香港事務，企圖禍亂香港伎倆絕不會得逞。
23條立法｜澳洲政府更新旅遊提示 續建議赴港國民高度謹慎
澳洲政府今日(22日)更新對香港的旅遊建議，指《維護國家安全條例》於明日生效，「香港嚴格的國安法律可以被廣泛地解讀，澳洲國民或會無意中犯法，並在未被起訴的情況下被拘留及限制見律師」，澳洲政府繼續建議國民，來港時保持高度謹慎，風險水平維持為四級中的第二級。
澳洲指《維護國家安全條例》包括額外的國家安全罪行，旅客可能會在未受起訴的情況下被拘留最多16天，並被拒絕會見律師最多48小時。澳洲又提醒，新法例以及2020年生效的《港區國安法》，可以被廣義解釋，而且適用於在香港境外發生的活動，包括社交平台貼文，「你可能無意間觸犯了法律，被拘留的風險可能會增加」。旅遊建議指，相關法律的最高刑罰是終身監禁，而澳洲政府亦不能干預香港的司法程序。