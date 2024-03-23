23條立法｜鄧炳強：每日都有針對香港及國家的抹黑　所以要盡早立法

《基本法》第23條《維護國家安全條例》今日刊憲生效。對於條例草案刊憲十一日就完成審議通過，保安局局長鄧炳強表示，現時每日都有針對香港及國家的抹黑，因此要「早一日得一日」通過條例。條例賦予行政長官會同行政會議權力訂立附屬法例，他指，附屬法例可以令主體法例更有效執行，而不會超越主體法例。
對於條例草案刊憲11日就完成審議通過，鄧炳強在一個電台節目中表示，現時每日都有針對香港及國家的抹黑，因此要「早一日得一日」通過條例。他又說，《基本法》23條草案新增條文，賦權行政長官會同行政會議，可就維護國家安全訂立附屬法例，是為了更有效執行主體法例，同時不會超越主體法例，亦會經過「先訂立、後審議」方式進行。
鄧炳強：國安法實施3年都無針對傳媒
對於《港區國安法》54條指，駐港國安公署會同特區政府可採必要措施，加強在香港的新聞機構管理及服務，會否以附屬法例針對傳媒。鄧炳強指，國安法實施3年以來，都沒有針對傳媒。
對於條例訂明如有人因國安罪被拘留，警方可限制被捕人諮詢律師。鄧炳強指，條例是針對有被捕人透過律師，將一些資訊分享到外界，危害國安，而限制諮詢律師的安排需向法庭申請，限制時間不得超過48小時，已作出平衡，被捕人其他權利不會受影響。