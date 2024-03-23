23條立法｜陳國基：刊憲是歷史時刻　相信「佔中」「黑暴」不再出現

《基本法》第23條《維護國家安全條例》今日刊憲生效。政務司司長陳國基表示，今日是很有意義和重要的日子，是值得紀念的歷史性時刻。相信23條立法，加上港區國安法和完善選舉制度，在香港形成國家安全的保障，相信未來2014年「佔中」或2019年的「黑暴」、破壞香港安寧的情況不會再出現。

陳國基出席「共創明天計劃」活動致辭時，形容今日是有意義的日子，相信23條立法，加上港區國安法和完善選舉制度，在香港形成國家安全的保障，相信未來2014年「佔中」或2019年的「黑暴」、破壞香港安寧的情況不會再出現，讓香港市民重新過平靜安穩的生活，而政府未來會繼續向一些外國團體，解釋23條的內容，亦會努力去發展經濟，改善民生。



