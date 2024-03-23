熱門搜尋:
復活節2024 莫斯科恐襲 中年好聲音2 COLLAR演唱會2024 華富邨重建 LOONG 9 SEASONS PLACE 23條立法 泰峯 大光麵 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 綠置居2023
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-03-23 15:40:00

23條立法｜陳國基：刊憲是歷史時刻　相信「佔中」「黑暴」不再出現

分享：
陳國基：23條立法刊憲是歷史時刻，相信「佔中」「黑暴」不再出現。(資料圖片)

陳國基：23條立法刊憲是歷史時刻，相信「佔中」「黑暴」不再出現。(資料圖片)

《基本法》第23條《維護國家安全條例》今日刊憲生效。政務司司長陳國基表示，今日是很有意義和重要的日子，是值得紀念的歷史性時刻。相信23條立法，加上港區國安法和完善選舉制度，在香港形成國家安全的保障，相信未來2014年「佔中」或2019年的「黑暴」、破壞香港安寧的情況不會再出現。

陳國基出席「共創明天計劃」活動致辭時，形容今日是有意義的日子，相信23條立法，加上港區國安法和完善選舉制度，在香港形成國家安全的保障，相信未來2014年「佔中」或2019年的「黑暴」、破壞香港安寧的情況不會再出現，讓香港市民重新過平靜安穩的生活，而政府未來會繼續向一些外國團體，解釋23條的內容，亦會努力去發展經濟，改善民生。

陳國基：香港創科發展越趨蓬勃發展機遇無限。(資料圖片)

陳國基：香港創科發展越趨蓬勃發展機遇無限。(資料圖片)

陳國基：香港創科發展越趨蓬勃發展機遇無限

陳國基指，「共創明天計劃」這個計劃是改善民生的其中一項工作，當局會繼續努力，做好經濟發展，令市民不論是工作或做生意，都可以有更穩定的環境。政府會聯同各界，集中精力，做好經濟民生工作，更好扶持廣大青年成長成才，成為香港未來接班人，貢獻香港和國家。他指，在國家大力支持下，香港的創科發展越趨蓬勃，發展機遇無限，前年政府公布創新科技發展藍圖，重點之一就是培肯年輕優秀人才，期望年青人把握機遇。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受